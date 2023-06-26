【粉嶺高球場】城規會開聆聽會與會者皆反對建屋　嘉道理農場促「先棕後綠」

▲ 樹博士詹志勇。（黃小冰攝）

城規會就高球場項目召開第4次聆聽會，全日逾50人出席，全均反對在高球場建屋，不少與會者關注建屋計劃對環境生態的影響，嘉道理農場暨植物園代表聶衍銘表示，嘉道理農場的立場是「先棕後綠」，認為當局應先發展棕地，之後若有需要再發展綠色地方，亦強調反對斬近千棵樹去建屋。他又指，政府收回的高球場範圍共有37棵屬極度瀕危、一級國家重點保護植物的水松，這很有潛質是以前遺留下來的低地沼澤森林，而非公園或花園，其中最年長的一棵水松甚或早在清朝已出現，擔心球場將來改劃後或改變水文，影響他們的生景。

他亦提到，泰亨鄉過往有兩棵水松，該處已被劃為具特殊科學價值地點（SSSI），並由護漁署負責管理，而現時一群水松卻列保育及康樂用途，「我真係完全唔係好理解呢個zoning（區劃）究竟如何可以保護好呢堆樹囉」，且由康文署管理，「我唔想貶低任何署，或者佢哋有適當嘅知識啦，但我希望委員你地自己去諗諗啦」，強調要有適當管理，絕不能有消遣或娛樂活動，建議林地起碼納SSSI，而周邊亦可參考塱原作自然生態公園。

樹博士詹志勇亦反對建屋，認為選址並不合適，若高球場不保留原有用途便應用來保育，或變成自然生態公園。他指，全球的水松僅餘不足250棵，高球場擁有37棵已應感到自豪，呼籲應全力保護，若建屋只會污染及減少水源，威脅其生存；他亦同時在舊場識別約89棵潛在的古樹名木，其中有很多特別的樹，如海紅豆及土沉香。

詹志勇又稱，政府建屋需要移植樹木，但要移植郊區的「自然」大樹在技術及科學上均不可行，香港既沒有相關經驗，成本也會非常高，他解釋，在林木環境生長的樹，樹根均會互相交纏，移植一顆樹至少影響附近5至10棵，移植樹群根本不可能，而移植的大樹亦無辦法生存，最終等於「殺晒」，促政府勿浪費此社區寶藏。

前香港高爾夫球總會主席及前香港哥爾夫球會會長林詩鍵就表示，在高球場建屋是扼殺高球在香港的生存及發展空間，強調建屋問題和體育發展同樣重要，兩者不應處於對立局面，尤其香港僅4份1土地已經發展，不應動用一個已非常善用的土地作「對立性犧牲」。他提到，舊場的草種與另外兩個球場不同，其最能夠接受雨水及潮濕天氣，可以放心在春夏季舉行大型比賽，舉例2015年首屆兩岸三地高爾夫球友誼賽的職業賽原在兩個新場舉行，惟因雨太大及場地太濕要中止，所幸是仍有舊場可用，賽事才能繼續；又指香港女子公開賽賽期一定在5或6月，陳芷澄2016年奪得冠軍的該屆賽事，亦3日均下大雨，球會只能在舊場舉行比賽，形容若非有舊場，陳芷澄或未必能贏得夠分參與當年的巴西奧運。

他並指，18洞是國際標準比賽的基礎準則，若因建屋少幾個球洞，舊球場便只能淪為練習場，改變其使用模式和機遇，重申香港700多萬人口僅10個球場，比例較新加坡、日本、韓國及美國等少，但仍能舉辦大型賽事及出色的球手，若再拿走任何東西都是沈重的打擊。

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記者：黃小冰

