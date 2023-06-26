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【工程質素】蜂窩狀石屎工程由精進建築承建　港大：4月發現問題本月更換混凝土團隊

社會 19:44 2023/06/26

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港大西高山校園重建項目被揭工程問題。（潘焯鴻 Jason Poon Facebook圖片）

香港大學西高山校園重建項目昨日被揭工程問題，多條結構柱出現蜂窩狀空洞，並有鋼筋外露，據港大學苑指涉事工程由精進建築承建。港大發言人今日（26日）進一步披露，早於4月底首次發現工程混凝土問題，曾向承建商發出警告信，個多月後仍未有明顯改善，本月初及月中先後更換混凝土工序負責團隊和監督，以及工地工程師，現正詳細評估修補方案。

港大表示，今年4月底首次發現混凝土出現問題，再於5月在停車場區域幾個位置發現混凝土有問題，負責項目團隊曾向承建商發出4份現場備忘錄（Site Memo）和1封警告信，要求其進行整頓和改善。

港大續指，發出警告後，情況並沒有明顯改善，遂於6月6日與承建商舉行會議，並採取即時行動，包括在6月8日更換負責混凝土工序的團隊和監督，再於6月中旬更換承建商的工地工程師。項目團隊同時加強現場監督措施，以作改善。

港大指，其中較輕微的問題已經處理，對於較大範圍的問題，目前正進行詳細評估以決定合適的修補方案。港大強調重視所有校園建設工程質素，一向嚴密監督工程的施工情況和進展，大學的項目團隊會跟進顧問和承建商，以確保所有工程都符合所要求的標準，重申維護大學教職員和學生安全和福祉是其最重要考量。

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責任編輯：馮琪雅

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