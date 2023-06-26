【國民教育】18區小學生錄東方之珠MV慶回歸　教育局推介學校播放或安排學生合唱

▲ 來自18區的18間小學參與慶回歸26周年「東方之珠」MV。（影片截圖）

教育局今日（26日）向全港中小學及幼稚園校長發信，推介由來自18區的18間小學、共逾500名小學生共同參與製作的慶回歸26周年「東方之珠」音樂錄像（MV）合輯，供學校在七一或前後的上課日，於舉辦慶祝活動時播放，讓師生及家長欣賞，局方指，「如適合，亦可安排參與合唱」。

參與製作小學涵蓋官津及直資小學，包括英皇書院同學會小學第二校、保良局林文燦英文小學、福建中學附屬學校、中華基督教會協和小學（長沙灣）、將軍澳官立小學，以及鳳溪第一小學等。

▼ 點擊圖片放大 +2

教育局通函指，是次音樂錄像活動由教育局課程發展處，聯同香港島校長聯會、九龍地域校長聯會及新界校長會合辦，在3個校長會邀請和支持下，來自18區超過500名小學生參與製作，各校學生在疫情後舉辦的藝術學習活動中，在教師指導下製作，「譜寫家國情懷，培養國家意識和民族認同」，局方再選取各校精華片段製作成合輯，「以悅耳動聽的童聲共唱慶回歸」；每間學校亦可提名教師團隊參與由教育局提供有關劇本撰寫、錄影錄音設備運用、鏡頭設置拍攝風格、後期製作及混音技巧等的教師專業發展課程，在專家指導下深化對藝術與科技的認識。

翻查資料，創作於8、90年代的《東方之珠》設有國語及粵語版本，學生獻唱的國語版是由台灣歌手羅大佑填詞。教育局介紹，歌詞描述璀璨動人的香港景色，尤其是五光十色的絢爛夜景，在萬家燈火的映襯下，像一顆耀眼的明珠，揀選此曲作為小學生慶回歸MV歌曲，「藉以為國家和香港獻上誠摯的祝福」，同時提供機會讓學生展示才華，希望學生能透過欣賞和歌唱此曲，了解歌詞的意義及歌曲蘊含的意境，加強他們對國家和民族的認同及歸屬感。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅