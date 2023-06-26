【融入國家發展大局】林定國領導「一帶一路」發展小組　稱創新合作模式是工作重點

▲ 林定國今日在「一帶一路」聯席會議第二次「政策溝通交流及能力建設計劃」啟動典禮致辭。(政府新聞處圖片)

特首李家超在去年十二月成立「融入國家發展大局督導組」。律政司司長林定國是督導組其中一名副組長，他今日指，是負責領導「一帶一路」發展小組，帶領特區政府多個政策局，統籌制訂和推行各項政策措施，推展香港與「一帶一路」國家經貿、專業服務及人文合作的高質量發展，當中深化與內地合作，創新合作模式是其中的工作重點。

林定國今日在「一帶一路」聯席會議第二次「政策溝通交流及能力建設計劃」啟動典禮的致辭表示，為支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設，特區政府與國家發改委在2017年創新簽署相關安排，在2018年建立聯席會議制度，圍繞香港參與「一帶一路」建設的事宜進行溝通協商，探討合作項目及工作重點，而且協調解決遇到的問題。其中一項創新合作是於2019年底成功舉辦首次「交流計劃」，其時有11個部委一共15位人員參與，構建香港業界與內地相關部委的溝通平台。



他指，三年疫情過去，特區政府馬上起動，與發改委合辦第二次「交流計劃」，並承蒙多個部委的指導和大力支持，參與人數更勝上次，一共有來自11個部委共20人參與。本次「交流計劃」的焦點，以「綠色及可持續發展」為核心，就綠色金融、綠色建築及發展、綠色科技等領域，安排了政策研討、業界對話、參觀訪談的活動，讓大家更深入理解香港綠色發展的方向。

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責任編輯：區綽彥