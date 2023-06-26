【工程質素】港大工程承建商「精進建築」涉冧天秤事故　屋宇署指審批註冊續期考慮表現

▲ 港大西高山校園重建項目被揭工程問題，多條結構柱出現蜂窩狀空洞。（潘焯鴻 Jason Poon Facebook圖片）

香港大學西高山校園重建項目被揭工程質量出問題，多條結構柱出現蜂窩狀空洞，更有鋼筋外露。屋宇署今日（26日）到現場巡視，發現有關項目的一號職員宿舍地下低層三樓、地下低層二樓及地下低層一樓，部分鋼筋混凝土構件欠妥，但認為並無明顯結構危險。而有關註冊承建商在今年４月底至６月初，註冊結構工程師委任的適任技術人員已發現有部分混凝土構件質量欠妥情況，已就部分欠妥範圍較小及情況較輕微的構件進行修給繕，至於較大的構件，亦已提交修繕方案，在取得有關註冊結構工程師同意後及在其監督下，才會進行有關修繕工程。

涉事承建商牽涉冧天秤事故

涉事工程由「精進建築有限公司」承建，過去曾涉多宗工業意外，包括去年秀茂坪安達臣道地盤塌天秤大型事故。

港大發言人今日（26日）進一步披露，早於4月底首次發現工程混凝土問題，曾向承建商發出警告信，個多月後仍未有明顯改善，本月初及月中先後更換混凝土工序負責團隊和監督，以及工地工程師，現正詳細評估修補方案。（詳見另文）

大型欠妥構件取得註冊結構工程師同意才可修繕

至於屋宇署今日亦派員到港大西高山校園重建地點視察，發言人表示，負責有關工程的註冊結構工程師向署方解釋，有關註冊承建商於本年４月底至６月初在逐步拆除混凝土構件的模板時，有關註冊結構工程師委任的適任技術人員發現有部分混凝土構件質量欠妥的情況，並根據《地盤監督作業守則》的規定填寫「不一致及糾正報告」（表格B）。

有關註冊承建商已就部分欠妥範圍較小及情況較輕微的構件，在註冊結構工程師同意及監督下進行修繕工程，包括移除欠妥部分及修補該部分的混凝土。至於欠妥範圍較大的構件，該註冊承建商亦已向註冊結構工程師提交修繕方案，並須在取得有關註冊結構工程師同意後及在其監督下，才會進行有關修繕工程。

就私人發展項目而言，屋宇署根據《建築物條例》（《條例》）（第123章）規定負責建築工程的註冊建築專業人士（包括註冊結構工程師）及註冊承建商必須妥善監督建築工程，包括鋼筋混凝土的施工質量，以確保按照《條例》及其附屬法例、該工程的批准圖則，以及建築事務監督按上述法例施加的命令或條件進行，包括符合規定的標準。

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根據《地盤監督作業守則》，在工程進行期間，若註冊建築專業人士、註冊承建商，以及他們的適任技術人員發現有欠妥事項，需按既定機制啟動有關程序及予以糾正，以及當有關事項會構成即時危險，須向建築事務監督報告。

屋宇署認為，今次由註冊結構工程師及其委任的人員發現造工欠妥並適時要求註冊承建商進行修正工程，顯示現行規管及監管制度發揮其有效作用。儘管如此，本署已要求註冊結構工程師提交報告包括已採取的改善措施，以防止同類情況再次出現。屋宇署會繼續監察修正工程的執行情況。

承建商註冊續期申請考慮表現

屋宇署又指，負責有關西高山發展項目的註冊承建商為精進建築有限公司。在審批有關承建商註冊續期申請時，署方會按既定程序，考慮其在不同項目的表現，並向承建商註冊事務委員會徵詢意見。

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責任編輯：吳雋妍