【海外醫生】港大麻醉學系系主任：麻醉科醫生非不需與病人溝通 盼當局對專科加深認識

▲ (陳展棋攝)

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本港醫療人手短缺情況近年惡化，政府近年修訂醫生註冊條例引入海外醫生，醫管局自疫情過後，更積極到英國、澳洲等地搶人才，更表明麻醉科等專科大部分時間並不需要與病人溝通，不再要求醫生一定識廣東話。

港大麻醉科系主任張志偉接受TOPick專訪。張志偉表示，麻醉科醫生由術前至術後均需與病人溝通，亦於手術室「留到最後」觀察病人情況。他指，海外醫生於語言上較本地醫生「無咁方便」，需倚賴護士進行翻譯，盼當局引入海外醫生同時，需同時確保質素。

不少市民對麻醉科醫生認識不深，深耕至少20多年的張志偉指，麻醉科其實是「病人手術中最親密的戰友」，病人進行手術前需了解病人有否敏感及其他病史，並解釋不同麻醉方法的利弊。隨著醫療發展成熟，近年亦流行「痛症管理」，由麻醉科醫生了解病人術後的痛感，並協助復原。

當局於2021年起修訂醫生註冊條例，容許海外醫生循特別註冊途徑免試於本港註冊。自疫情過後，醫管局更大舉到英國及澳洲等地「搶人才」，更表明麻醉科等專科大部分時間並不需要與病人溝通，不再要求醫生一定識廣東話。

張志偉坦言，並不認同局方起初指麻醉科醫生不需與病人溝通，曾與醫管局接觸並作解釋，相信聯絡對方後已加深了解。

「佢地唔知我地要溝通，唔知我地做緊乜，不知者不罪。」 --張志偉

張志偉表示，「梗喺希望個個來港都講得流利的廣東話」，他指廣東話能力稍遜的醫生或致病人的安全問題，「有啲嘢問題問得唔好，個病人答唔到點算。」

不過他亦補充，於人手短缺下難以完全滿足下，引入不懂得廣東話的醫生非完全不可行，可以靠護士為病人進行翻譯，但認為始終會帶來不便，令護士的工作負擔增加，希望當局能確保來港醫生質素。

他認為，澳洲、英國及新加坡與本港採取同一套制度，對本港醫療系統較為熟悉，應優先考慮引入。至於其他地區醫療系統質素雖然亦好，不過是否能夠配合本港醫生仍然未知，需要留待醫學專科學院進一步探討。

按照醫管局及立法會數據，去年公立醫院麻醉科醫生流失率為百分之10.9，於各個專科中流失率第二高，僅次於急症科。醫管局近年密鑼緊鼓「搶人才」，但張志偉更關注當局如何「留人才」。

他認為流失率高的徵結之一，是公院工作量愈來愈多，不過醫生考核及晉升仍然是遙遙無期。他指，部分醫生並非為錢，醫生年屆40歲仍然是副顧問醫生，「坐足10年」但仍未有升職機會，於經驗及名銜並不成比例，離開公院是必然。

「晉升個幾個醫生，後生的，要十幾年先退休，即係(其他醫生)十幾年後先有得升，到時都退休啦，咁不如走啦。」 --張志偉

張志偉指，人口老化並非不可預知的問題，早年要求醫生培訓後離開，缺乏規劃。時而世易，現時醫生眼見晉升機會少，對醫管局沒有歸屬感，到私家市場外闖年青化，獲專科資格工作1-2年就離開，令人手問題變得嚴峻。他認為，當局除了增加顧問醫生職位外，亦應於制度上考慮改革，例如達一定年資下能自動有晉升機會。

「18年前無規劃加咩，唔知18年後人口會老，對我地(醫生)係好咩。」 --張志偉

張志偉指，專科醫生可用作培訓醫學生，流失令到醫學生名額不能隨便增加，而人手不足亦對醫療質素有影響。他舉例，如照腸胃鏡的時候有麻醉科醫生參與，對部分高危病人安全性更高，但本港礙於麻醉科醫生人手不足，有時需要由外科及內科醫生兼做，當中公立醫院9成的腸胃鏡均沒有麻醉科醫生服務。

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記者：陳展棋