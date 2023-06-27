【The Do Show】鄭裕玲宣布進軍Youtube界　Do姐邀發哥任嘉賓「世紀CP」合體

▲ Do姐開Youtube Channel！

鄭裕玲（Do姐）昨晚（6月26日）在在IG上載片段，宣布開設YouTube Channel製作全新節目「The Do Show」，而頭炮的嘉賓就是好拍檔周潤發（發哥），令一眾粉絲、網民感到驚喜兼期待！

【Do姐去旅行】鄭裕玲公布旅遊節目嘉賓名單 邀5大男神魏浚笙林家謙等被讚「真識揀」

Do姐發哥「合體」

在片段中，Do姐指自己告知大家一個秘密，就宣布自己會做Youtuber，然後，她興奮地指首集嘉賓是發哥，二人先互咀臉頰，然後更咀對咀，展現真摰友誼。

發哥搞笑地說：「佢做咗YouTuber之後，唔識我，唔返嚟搵我喇！」Do姐在影片中都笑得開懷。

網民留言：「第一集就發哥、邊個夠Do姐玩」、「開心皇天不負有心人，Do姐終於請到發哥做自己節目嘉賓啦」、「開心見到你倆，發哥仲講圍頭話」、「真係等到頸都長」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

經典CP

Do姐與發哥是老拍檔，二人過往在TVB劇集《網中人》、《親情》演情侶，後來又曾在電影《我愛扭紋柴》中合作。

在《網中人》中，Do姐、發哥在大結局上演一幕激吻，令人回味。

▲ 《網中人》（網上圖片）

與小鮮肉拍旅遊節目

入行多年的Do姐喜歡接受新挑戰，更愛跟年輕人合作交流，做Youtuber也不令人意外。

Do姐在去年10月宣布與TVB結束44年賓主關係，她參與拍攝HOY TV旅遊節目，由洪嘉豪、林家謙、「細貓」應智越、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi陪玩，Do姐已先後出發與5位男星拍節目。

最新影片推介：黃智雯專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R