  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 11:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【The Do Show】鄭裕玲宣布進軍Youtube界　Do姐邀發哥任嘉賓「世紀CP」合體

娛樂 10:06 2023/06/27

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

Do姐開Youtube Channel！

鄭裕玲（Do姐）昨晚（6月26日）在在IG上載片段，宣布開設YouTube Channel製作全新節目「The Do Show」，而頭炮的嘉賓就是好拍檔周潤發（發哥），令一眾粉絲、網民感到驚喜兼期待！

【Do姐去旅行】鄭裕玲公布旅遊節目嘉賓名單　邀5大男神魏浚笙林家謙等被讚「真識揀」

Do姐發哥「合體」

在片段中，Do姐指自己告知大家一個秘密，就宣布自己會做Youtuber，然後，她興奮地指首集嘉賓是發哥，二人先互咀臉頰，然後更咀對咀，展現真摰友誼。

發哥搞笑地說：「佢做咗YouTuber之後，唔識我，唔返嚟搵我喇！」Do姐在影片中都笑得開懷。

網民留言：「第一集就發哥、邊個夠Do姐玩」、「開心皇天不負有心人，Do姐終於請到發哥做自己節目嘉賓啦」、「開心見到你倆，發哥仲講圍頭話」、「真係等到頸都長」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

經典CP

Do姐與發哥是老拍檔，二人過往在TVB劇集《網中人》、《親情》演情侶，後來又曾在電影《我愛扭紋柴》中合作。

在《網中人》中，Do姐、發哥在大結局上演一幕激吻，令人回味。

《網中人》（網上圖片）

與小鮮肉拍旅遊節目

入行多年的Do姐喜歡接受新挑戰，更愛跟年輕人合作交流，做Youtuber也不令人意外。

Do姐在去年10月宣布與TVB結束44年賓主關係，她參與拍攝HOY TV旅遊節目，由洪嘉豪、林家謙、「細貓」應智越、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi陪玩，Do姐已先後出發與5位男星拍節目。

最新影片推介：黃智雯專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【財閥家的小兒子】鄭裕玲勁冧宋仲基人　Do姐大讚李星民魅力攝人
17:03 2022/11/23
【財閥家的小兒子】鄭裕玲勁冧宋仲基人　Do姐大讚李星民魅力攝人
【叱咤樂壇】林家謙獲叱咤樂壇至尊唱片大獎　Do姐鄭裕玲登上希望ViuTV
22:56 2023/01/01
【叱咤樂壇】林家謙獲叱咤樂壇至尊唱片大獎　Do姐鄭裕玲登上希望ViuTV
【Do姐賀歲】鄭裕玲相隔廿年再「演」港片　參與軒公新片與黃子華打對台
13:50 2023/01/06
【Do姐賀歲】鄭裕玲相隔廿年再「演」港片　參與軒公新片與黃子華打對台
【斷網】鄭裕玲郭富城久別重逢　林家棟難忘負傷於劏房床下底對打
12:47 2023/03/08
【斷網】鄭裕玲郭富城久別重逢　林家棟難忘負傷於劏房床下底對打
【鄭欣宜演唱會】Do姐任Joyce個唱嘉賓　鄭裕玲：依家本人做嘢係為興趣
13:47 2023/03/17
【鄭欣宜演唱會】Do姐任Joyce個唱嘉賓　鄭裕玲：依家本人做嘢係為興趣

你可能感興趣

【財閥家的小兒子】鄭裕玲勁冧宋仲基人　Do姐大讚李星民魅力攝人
17:03 2022/11/23
【財閥家的小兒子】鄭裕玲勁冧宋仲基人　Do姐大讚李星民魅力攝人
【叱咤樂壇】林家謙獲叱咤樂壇至尊唱片大獎　Do姐鄭裕玲登上希望ViuTV
22:56 2023/01/01
【叱咤樂壇】林家謙獲叱咤樂壇至尊唱片大獎　Do姐鄭裕玲登上希望ViuTV
【Do姐賀歲】鄭裕玲相隔廿年再「演」港片　參與軒公新片與黃子華打對台
13:50 2023/01/06
【Do姐賀歲】鄭裕玲相隔廿年再「演」港片　參與軒公新片與黃子華打對台
鄭裕玲 周潤發 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 娛樂機構 社交平台 YouTube

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌