【表揚公務員】李家超宣布行政長官表揚榜首屆得獎者　土耳其地震災區救援隊獲獎

▲ 行政長官李家超。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今日（27日）出席行會前見記者。他表示，為加強公務員團隊建設，在去年發表的施政報告推出行政長官表揚榜，定期公開表揚優秀且具示範作用的公務員團隊或人員，以鼓勵公務員不斷求進，令公眾更清楚認識政府工作及公務員團隊的優秀面貌。

李家超指，首輪提名在今年3月展開，由各個決策局提名優秀的團隊或人員，並由公務員事務局局長主持遴選委員會。他形容提名踴躍，已收到20多個提名，當中有不少涉及跨局或跨部門合作。在考慮遴選委員會建議後，李家指已作出決定。

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他宣布，第一屆行政長官表揚榜的得獎者是在土耳其地震災區協助搜救工作的香港特別行政區救援隊。一行59人的救援隊在今年2月，被派往土耳其地震災區，成員來自保安局、消防處、衞生署及入境事務處。李家超稱，成員臨危受命，帶同2隻搜救犬及約8噸重救援工具深入災區。救援隊在當地面對種種困難及危險，包括受餘震威脅、倒塌建築物所帶來的安全風險、道路嚴重損壞以及嚴寒天氣。

他指救援隊沒有放棄任何一個可拯救生命的機會，在超過200小時的救援工作後，成功救出4名倖存者及挖掘出6具遇難者遺體。

李家超宣布，行政長官表揚榜的頒獎典禮將於7月中舉行，典禮詳情將於稍後公布。

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記者：黃穎津