【2024巴黎男裝周】Do姐至愛男神齊集Dior Men　車銀優+Mile+竹內涼真撑場【內附多圖】

▲ Do姐至愛車銀優、Mile和竹內涼真全都去了巴黎Dior Men時裝展。（圖片品牌提供）

如果說早前由歌手兼創作人Pharrell Williams主理的Louis Vuitton 2024春夏男裝展星光熠熠，那麼同是LVMH Group一門下的Dior Men亦不遑多讓，這一場男裝展，品牌單是挑選亞洲區男星全都是新生代最有份量的，一點都不比同門LV遜色。

這年頭LV的男裝創作大權都落在黑人手裏，顯而易見品牌希望開發黑人市場，因此，請來的巨星都以黑人佔著重大比重，單是邀請到Rihanna和Beyonce這兩位競敵同場，就已經無話可說。

反觀Dior Men的主帥Kim Jones，品牌男裝走優雅形象，找來的VIP和影星和LV來得截然不同，出席的VIP大多走官仔骨骨的路線，而今次找來亞洲區的男星，幾乎全是大家熟悉得很的年青新一代演員。

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當中包括韓國的車銀優，拍攝Netflix的《彊屍校園》而走紅的朴所羅門，日本的有竹內涼真、泰國有大熱BL劇《黑幫大佬愛上我》火紅後而晉身成為品牌代言人Mile和Apo，無獨有偶，以上全是Do組曾經在電台節目中談及過的至愛男星。

至於運動員有英國的奧運跳水金牌Tom Daley，不過，今次時裝展就未見半年前出現於Dior Men時裝展上的香港代表張家朗，原因是時裝展碰上了他的比賽日期，叫大家緣慳一面。

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記者：何偉雄