港大iDendron Gear Up計劃　以初創推動嶄新食物科技　改善大衆生活

吃飯看似是簡單不過的事，但其實你又有否想過自己每日吞了甚麼下肚，或是根本有人未能正常地進食？兩間香港的初創公司Senjoy和isoFoodtrace由食物方面入手，解決日常的需要之外，更同時發現原來大灣區有不少商機。

iDendron是青年發展委員會「青年發展基金」旗下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的獲資助機構，其Gear Up計劃於2021年推出，為年輕人提供初創資金、行內人脈支援，以及與其他初創公司連繫，協助年輕企業家實現創業夢想。

以科學分辨食物來源 打擊食品詐騙

食品詐騙（Food Fraud）即是不法商人以假冒、誇大或不實廣告等方式售賣商品，賺取更多利潤，isoFoodtrace的創辦人及項目研發主管Colin指出，食品詐騙已經成為全球重要議題之一：「食品行業因受詐騙影響，每年損失高達150億美元，更可衍生法律問題，而我們研發的穩定同位素分析技術可以以精準科學代替人手審計驗證食物來源及種植方法，低成本、高效率地保障食品公司和消費者的權益。」

▲ 透過isoFoodtrace的檢驗，以科技驗證來源，就可以對付食品詐欺謀取暴利。

不管是關乎全球食品安全的事，還是針對有機、野生、可持續發展等特定環境議題，Colin認為創新是將科學帶到日常生活，期望isoFoodtrace能夠用科學為食品行業帶來更高透明度，讓企業在食品出入口時更輕鬆地打擊物流鏈不同步驟中可遇到的食品詐騙，「香港有95%的食品都是進口，容易產生食品詐欺的問題。但我們現在每種食物只要經過一輪科研，往後就可為客人驗證多批同類貨品。」對他而言，經營isoFoodtrace最大的障礙是尋找資金和讓生意觸及更多人。

▲ 有了isoFoodtrace的檢驗結果，就可以清楚知道食物來源，食得更安心。

以創新科技 令吞嚥困難人士有尊嚴地進食

Senjoy則服務一些未能正常進食的人，包括吞嚥困難人士及復康人士等。創辦人Anson表示：「即使有身理限制，我們相信每個人都應該享受進食，所以研發生產專為吞嚥困難人士而設的軟餐，亦著重教育公眾如何去親手製作。」他與團隊認為創新是要放眼未來，善用科研能力創造嶄新技術去解決被忽略的社會問題。

▲ 軟餐教學工作坊，教導大家如何為吞嚥困難人士製作軟餐。

過程中Anson認為最具挑戰性的是要在香港市場未有統一指引之際，研發出符合國際標準（IDDSI）的CareEZ軟餐產品。經過反覆實驗調試及徵詢行內專業人士意見成功推出富香港特色的軟餐產品，現已擁有多家本地院舍客戶及分銷點。他期望可令軟餐普及化，即使吞嚥困難人士未能進食一般食物，都可享用到營養豐富而且色香味俱全的軟餐。展望可將技術帶到國際市場，「透過創新科技和跨界合作，以可負擔的價格，讓他們也可有尊嚴地吃飯。」

▲ Senjoy製作的軟餐賣相一流，有別坊間的軟餐。

創業支援 拓展生意至大灣區

其實早在2021年，中國推行第十四個五年規劃時已將香港定位成「國際創新科技中心」，香港在創新科技方面可說是得到中央政府大力支持，亦有利一班企業家繼續發展，例如大灣區在製造業及物流業兩方面都能支援香港的初創公司。Colin期望可以提升內地對食品詐欺的關注，Anson則指隨著人口老化加劇，內地對軟餐有需求龐大，有來自不個省份的機構及政府單位表示對產品有需求。現時他們已有供應軟餐給內地的療養院。

香港大學科創中心 (HKU Techno-Entrepreneurship Core) 旨在協調大學的創業資源和促進研究驅動的創業計劃。iDendron 現時為港大科創中心的一部分，作為企業家社群的樞紐，各方面為初創企業提供支援，包括種子基金、導師配對、工作空間、與其他初創公司交流、法律諮詢服務等，致力培育他們茁壯成長，進而在本港，以至大灣區及世界各地發展，推動社會不斷進步。

(特約)