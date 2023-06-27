【懷念家駒】黃家強親解Demo寫「肥媽」原因　肥媽呻：都係紀念你大佬啫

▲ 黃家強、肥媽捲入家駒遺作風波！

早前TVB播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，肥媽（Maria Cordero）有份亮相，指家駒弟弟家強過往曾電致給她，稱家駒生前曾為她寫歌，並希望以全球發行方式紀念家駒。

同時，肥媽在節目中演唱由家駒作曲的《感激這對手》，但家強在昨日（6月26日）更新塵封近3年的Facebook專頁，怒轟肥媽滿口大話。

在昨日的下午約6時，肥媽在Facebook發文解釋，提到「源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的通知，並話收到手上的錄音帶，是家駒生前留下並寫上肥媽兩字，希望我可以完成這首歌。」

在今日（6月27日）早上近10時，家強再度於Facebook專頁發文，解釋Demo名為「肥媽」的原因，更稱：「沒有是非只有真理！」

【懷念家駒】肥媽發文回應網上指控 Maria Cordero：只是想完成家駒的心願

家強解釋Demo命名方法

家強在帖文中講述以其他音樂人或樂隊名字作Demo名字的原因：

與其羅生門不如用常理吧。 首先我想大家了解一下我們寫歌的過程，怎樣形成demo，當中有很多方法，在這裡我不細說其他方法，因為與這事件無關，只想講述為什麼會以其他音樂人或樂隊的名字作題材。 八十年代中，Beyond只是一隊熱愛音樂而且還在默默耕耘的樂隊，為了能夠在商業市場生存，我們會參考一些流行音樂做藍本，當時日本音樂在香港大行其道，例如：安全地帶、Southern All Star.. 他們的歌被多少香港歌手翻唱，大家都很清楚，而在香港也有我們欣賞與尊敬的前輩：擁有獨特黑人騷靈和R&B唱腔的前輩肥媽Maria Cordero和唱Blues不作他選的前輩夏紹聲Danny Summer。 以上我所提及的四個單位的名字在我印象中都曾經出現過在家駒的Demo上（我也有Demo叫U2，回想起來耳根都發熱），為什麼會用他們的名字作demo title? 原因很簡單，因為受了他們的音樂風格影響而創作出來的作品，而當時還未有確切的題材，最直接了當的方法記錄下來便是這樣，只要看到暫定的歌名，便可以在選歌時大概會知道這些歌的風格。

創作小秘密

家強認為，以其他歌手的姓名為demo命名是創作小秘密：

對我們來說，如果被公開了是頗尷尬的事情，話雖是受他們影響而得到靈感，但歌曲還是原創的，而且作品完成之後，會有真正的題材，所以我們會刪除這些創作紀錄，只會講述現有題材和曲風。好可惜亦好無奈，有些名字demo已經被擁有者在沒有理會我們感受之下在較早之前出版過了。 心水清的樂迷應該知道誰擁有我們1991年之前的歌曲版權，他怎樣處理我無權過問。

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家強：版權不是我的，我憑什麼送給她

他再提到：

廿幾年前，在event上我告訴前輩肥媽，這是我哥哥為她寫的遺作，希望送給她？ 我不想拿記憶體來說事，因為我的RAM還很健康，我用常理來解答，一種公開了會令我們感到尷尬的創作手法，我會告訴她會讓她知道嗎？再者版權和錄音帶都不在我手，我為什麼要編一個為她寫歌的故事來送歌給她，我為什麼要這樣做，有需要嗎？版權不是我的，我憑什麼送給她！家駒還有demo叫安全地帶和Southern All Star，難道這些歌也是為這兩隊典堂級樂隊而寫的嗎？他們會唱嗎？因為以上種種原因，我是不會亦不能送這首歌給她的。

最後，家強向肥媽送上一番話：「前輩，無論誰給妳誤導了我不想深究，能夠得到家駒的作品而妳又喜歡的話，好好唱好它已經是對家駒的一份尊重，無需要牽連其他人來感動自己。沒有是非只有真理！」

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肥媽曾呻被屈

在肥媽於Facebook回應指控前，她曾接受傳媒訪問，她強調家強曾在20多年前的宣傳活動上碰見家強，家強當時指話有錄音帶是寫著「肥媽」，肥媽說：「你有時無意中講嘅嘢唔記得，唔可以話我作嘢。」

肥媽指，自己演繹《感激這對手》是不會有得益，更說：「人哋都係紀念你大佬啫......我呢排已經成日畀人屈，個個都係咁，我不嬲都係做好心，成日屈我，個個都係咁呀﹗」

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