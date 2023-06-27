【香港小姐2023】大熱「翻版范冰冰」王敏慈「失蹤」　Venus騷身材成功搶鏡【多圖】

《2023香港小姐競選》的其中11位佳麗在昨日（6月26日）在金鐘髮型屋「大變髮」後，今日（6月27日）再有另外10位佳麗到中環的髮型屋轉新look。

在早上大約8時50分開始，佳麗陸續到場，她們亦如昨日佳麗般統一穿白衫、牛仔褲現身。

【香港小姐2023】港姐候選佳麗「大變髮」 大熱Juliana＋莊子璇＋Michelle互相「對撼」

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佳麗各出招搶鏡

不過統一規格「各自表述」，當中大多佳麗露腰，姜依寧（Jenny）更是騷腰並穿熱褲。至於戴住墨鏡、拎名牌袋的賀怡雯（lea）甚具型格，可是臉上化妝太重手，令臉與上額驚現兩截色。

另外，當中佳麗以Nicole、Eris都是拖住喼到場，似乎準備十分充足。此外，Debbie更帶住鳳爪排骨飯到髮型屋，絕對不怕「餓親肚仔」。

至於大熱之一、被掘黑歷史的Venus十分識做，一向「事業心重」的她穿緊U領衫騷好身材，成功搶FO。而王怡然最大方有禮貌，主動向在場記者揮手打招呼並說：「辛苦晒。」

而今日到場佳麗還有Jessica、Cherry、Cindy，可是一直被視為大熱的「翻版范冰冰」王敏慈在今日及昨日也沒有現身 。

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記者：陳曉柔