【煤氣爆炸】煤氣爆炸16歲少年衣物被燒光　皮膚脫落向鄰居求救：我好痛

▲ 16歲少年衣物被燒光，皮膚脫落向鄰居求救。

台灣新竹縣竹北市上周六（24日）發生煤氣大爆炸，其中一名16歲陳姓少年在家午睡時慘被炸傷，事後證全身超過90%大面積嚴重燒傷，目前仍在深切治療部留醫當中。有CCTV拍下當日少年被燒傷後，急忙離家各外求救的過程，片中只見他全身衣服幾近被燒光，皮膚亦大片脫落，神情痛苦地呼叫「好痛」，畫面相當駭人。

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據鄰居家中的CCTV畫面可見，少年當時幾乎衣不蔽體，而且不斷呼喊「快點…好燙，好痛」。他當時全身多處皮膚已變了色，並先跑向鄰居家求救，而鄰居開門後，亦見到濃煙不斷湧入屋中，最後畫面亦被濃煙遮蓋。

此外，大廈的CCTV則見到，少年在鄰居家沖完水後，只用一條白色大毛巾遮擋身體後便奪門而出，並跑到街上，讓母親用公家水龍頭不斷往自己身上灑水。更駭人的是，由於救護車遲遲未到場，少年最後是由家人用電單車送往最近的醫院搶救，證實全身有91%地方燒傷，情況危殆。

涉事的煤氣公司工程副總經理劉顯榮表示懷疑肇禍原因為加壓站有異物跑進煤氣管道中，造成皮膜受損，亦令管道內壓力增加，當民眾使用煤氣火力過猛時、造成氣爆局面。

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灼傷可分為三級

據醫務衞生局資料，一般灼傷根據嚴重程度可分為三級：

一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷

二級：傷及皮膚第二層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落

三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。

如遇灼傷，建議先將傷者移離熱源，再用冷水淋洗灼傷部位5至10分鐘並解除傷患處的束縛。同時用清潔的濕布（絨毛類除外）覆蓋灼傷位置，抬高灼傷肢體的末端，保持傷口衛生並將傷者送到醫院，但切勿使用冰敷，或在灼傷位置塗抹藥油。

常見處理灼傷謬誤

切忌脫去緊黏在傷口處的衣服

切忌在傷口上胡亂塗藥膏或藥散

切忌弄穿水泡，以免感染

不要直接在傷口上放冰塊

不要用手或不潔的東西接觸傷口

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責任編輯：羅嘉欣