【誤服毒品】天水圍兩幼女誤食毒品昏迷 母不分日夜拼命賺錢：我好內疚好崩潰

▲ 天水圍兩幼女童誤食毒品，至今仍昏迷，其母不分日夜拼命賺錢，而將女兒交由女童父親看管，為此她感到非常內疚！

毒品害己害人！天水圍一名失德父親，早前疑將一批「大麻糖」隨手放置於住所內，令兩名女兒誤服危險藥物而嘔白泡，昏迷留醫，其後女童母親在社交平台發文，稱女兒服食「大麻糖」的劑量「大到成年人都頂唔順」，並透露女兒的現況，「醒唔到，無意識，瞳孔放大」，她內疚不分日夜拼命賺錢，更直斥女童父親為「人渣」。

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兩名分別2歲及4歲的女童，因父母正辦理離婚而分居，所以女童交由任職地盤工人的25歲陳姓父親看管，並與爺爺及叔叔同住天水圍天恒邨，任職泥水工作的母親已遷出。兩女童前日(25日)深夜突然嘔吐，家人立即報警，將她們送往天水圍醫院，其後再轉送到屯門醫院治理。

屯門醫院的醫生察覺事有蹊蹺，懷疑女童曾服用有毒物品，於是昨日(26日)向女童父親詢問，父親承認家中存有「大麻糖」，兩女不慎誤服。當時女童母親正憂心忡忡地在醫院守候，得悉來龍去脈後晴天霹靂，決定「大義滅親」，於昨早上近10時報案。

警員接報到場，向在病房外的女童家人查問，經調查後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」及「藏有懷疑危險藥物」，拘捕涉事女童的父親。其後警方再拘一名48歲表姑媽，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，有消息指懷疑表姑媽是不知情下，以為大麻糖只是普通糖果，讓小朋友誤服，兩名女童昏迷不醒，仍須留院治療。案件目前仍在調查。

女童母親探望女兒後，在社交平台發文，「兩個女醒唔到，無意識，瞳孔放大」，並指警員曾向她稱「劑量大到成年人都頂唔順」，直斥女童父親「無人性」，打算日後禁止其探視女兒的權利。對於愛女受害，她感到非常內疚，慨嘆本已獲派公屋，正準備裝修後與女兒同住，

我係請咗保母照顧，但係估唔到佢老竇咁冇人性…本來我哋已經派咗公屋，準備裝修好，可以一齊住，已經同女女揀好咗自己嘅床，一齊設計好咗，我都好搏命不分日夜咁去搵錢，點知啲人渣係要破壞我哋，點解要咁做。

她坦言只希望三母女可以好好生活，就算替女童父親揹數還債也無怨言，她更向女兒致歉，

我幫佢頂數，請工人畀佢屋企，畀錢佢爸爸，我都毫無怨言，點解要喺我哋團聚最後一個月出事… 對唔住，如果唔係我太博命搵錢，可能唔會咁，我真係好內疚，好崩潰！

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責任編輯︰王明芳