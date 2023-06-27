【東張西望】疑集團式經營借狗行乞　老伯突取剪刀嚇呆主持黎寬怡【有片】

▲ 多區出現有人攜狗行乞，網民懷疑集團式經營。

TVB資訊節目《東張西望》近年曾報道香港街頭出現行乞事件，當中更揭發為集團式經營。而昨晚（6月26日）播出一集，多區街頭出現有人攜同狗狗行乞的情況。

有網民懷疑集團借狗行乞，擔心狗狗健康狀況及安危，更有網民拍低疑似「蛇頭」出現，《東張》攝製隊早前在旺角街頭了解情況。

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疑集團式行乞

節目中，見到旺角街頭出現一名老伯攜同貴富狗行乞，旁邊放了一塊紙牌，上面寫著自己無兒無女，妻子患癌離世，僅留下狗狗相依為命。

可是高齡狗狗體弱多病，希望社會各界可以伸出援手。節目訪問附近士多店主，店主認為行乞者影響市容，並指攜狗老伯一天能乞取2、300元。攝製隊在街頭觀察兩小時，發現至少十人給錢「施捨」，及後出現另一名行乞者在旁邊行乞，似乎為行乞熱點。

▲ 多區出現攜狗行乞情況，紙牌文字十分相似。（影片截圖）

攝製隊第一次上前向老伯了解情況，老伯指狗狗患有腸胃炎，需籌5000元手術費，自己生活則靠約4000元生果金，但狗狗手術費卻無力負擔。

老伯初時表現正常，當攝製隊表示為他提供協助及問取聯絡方法時，老伯則表現不耐煩：「你畀我靜吓喇！我唔需要你幫。」其後被食環署驅趕，老伯執拾工具並放回後巷，似乎好熟架步。

籌錢醫病變剪毛

攝製隊再追上前訪問，此時老伯卻突改口風：「我依家要食飯，伸出援手係咩意思？我想帶狗仔去幫佢剪毛。（唔係醫病？）幾時醫病呀？醫病係上一次，依家醫好咗喇嘛。（今次籌錢做咩？）我幾時籌錢呀？伸出援手喎，我點知佢哋畀（錢）我做咩呀？佢埋嚟畀我，乞食嘛，要錢嘛。（但有個兜同紙牌？）我希望佢畀啲麵包我食咋嘛。（大家誤會咗，你唔係乞錢？）我梗係唔係乞錢啦！」

老伯前言不對後語，推翻之前的言詞。

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突取剪刀嚇呆主持

而另一日老伯與狗狗再次現身旺角街頭，當老伯見到攝製隊即時將紙牌收起。

《東張西望》主持黎寬怡問老伯有甚麼需要協助：「係咪有難言之忍有人逼你咁做？叫你帶埋狗狗開工？紙盒keep住有人畀錢你，知唔知喺香港行乞其實犯法？」老伯依然未有理會，突然從袋取出剪刀，希望黎寬怡為狗狗剪毛及剪指甲。黎寬怡嚇得目瞪口呆，指自己不懂寵物美容而拒絕。

再到另一日，老伯轉到另一條街道「搵食」，他向攝製隊主動打開紙牌，指已列明找人為狗狗剪毛。不過藍色鉛子筆兼且字體極細，難以看得清楚，而且明顯後期加工的。

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愛協曾多次到場了解，表示會為老伯提供適當協助。

而警察公共關係部回覆節目組，指曾接獲報案，一名74歲男子在旺角一商場外帶同狗隻行乞，遂以「未能出示身份證明文件」將他拘捕，並控該名男子一項「乞取施捨」罪，案件已於6月17日提堂。

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