【誤食毒品】天水圍小姊妹被餵「大麻糖」昏迷留醫ICU　母親控訴：劑量成年人都頂唔順

▲ 2名女童懷疑誤服大麻糖，昏迷留醫深切治療部，情況嚴重。（女童母親Facebook）

2名女童懷疑誤服大麻糖，昏迷留醫深切治療部，情況嚴重。詳情即看：【下一頁】

案情指，2名分別2歲及4歲的女童，於天水圍天瑞路83號的住宅單位進食後身體不適。警員接報到場，經初步調查，相信女童於該住宅單位被表姑媽意外餵食懷疑危險藥物。女童的25歲父親及48歲表姑媽涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，而女童父親亦同時涉嫌「藏毒」。案件交由元朗警區重案組跟進。

事發後，女童母親在社交平台發文表示，2個女兒陷入昏迷，「無意識，瞳孔放大」，需要留醫深切治療部。她又指女兒懷疑食用前夫放在家中的大麻糖，更引述警察稱「劑量大到成年人都頂唔順」。

女童母親又指，她日常工作繁忙，「不分日夜咁去搵錢」，即使「朝九晚九」，甚至「幫佢頂數，請工人比佢屋企，比錢佢爸爸」亦毫無怨言。而貼心的女兒在她加班時，亦會為她打氣：「媽咪，我知你依家先收工啊，你快啲返屋企訓教啦。」她每次聽到，都覺「所有辛苦都好值得」。

惟女兒突然遭逢橫禍，女童母親頓感崩潰：

自問真系好善良一個人，每個月做善事，對身邊人都用全力去幫，去對所有人好，點解哩啲厄運，要降臨在我身上，我真的不理解，點解偏偏要係我兩個女兒

她又稱，本已獲派公屋，「已經同女女揀好咗自己嘅床，一齊設計好左」，卻偏偏在即將與女兒團聚的最後一個月出事。女童母親更自責表示：

對唔住，如果唔係我太博命搵錢，可能唔會咁，我真系好內疚，好崩潰

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記者：黃穎津