【香水2023】入手合適香水為自己營造專屬香氣　夏季限定甜美/清新/中性香水推介

▲ 一文睇清今季8大品牌香水推介。

選擇合適自己的香水不但能增添獨特氣息外，更多的是個人品味及質素的象徵。踏入夏天，心思思為自己入手香水而又毫無頭緒的話，TOPick為你精選以下8個品牌春夏香水推介，成為時尚個性女生無難度!

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1) ANNA SUI- ANNA SUI SUNDAE香水50ml/HK$550 【了解更多】

▲ 瓶身採用霧面磨砂玻璃，櫻桃形狀的噴霧泵頭更亮眼設計，玩味十足。(圖片來源:ANNA SUI官網)

全新香水系列 ANNA SUI SUNDAE，靈感源自Anna Sui女孩的多面性。系列一共有3種香味代表各自獨特個性，包裝設計分別以不同水果雪糕新地外形搭配玩味十足的雪糕桶，可愛度滿分。

粉紅為主的Sundae Pretty Pink主打柑橘果香調。前調：粉紅柚、柑橘及新鮮羅勒／中調：梅花、貝里尼雞尾酒香調及藍色仙客來／基調：麝香、紫檀木、琥珀。

黃色Sundae Mellow Yellow主要是花香水果香調。前調：糖漬檸檬、百香果、水蜜桃／中調：桂花、海棠花、茉莉花／後調：香草、李木、麝香。

紫色Sundae Violet Vibe主要為果香琥珀香調。前調：草莓奶油、檸檬皮、黑醋栗花蜜／中調：紅蘋果花、茉莉花、荷花／後調：粉紅棉花糖、麝香。

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2) BYREDO Unnamed 香水 100ml/£200 (約HK$1995) 【了解更多】

在2016年時，品牌為慶祝成立 10 週年，特別推出未命名的香水，讓用家可以自定屬於自己的標籤。在2023年再次推出這款香水，除附有黑色字母貼紙之外，更提供螢光色調素材貼紙，大家可以按自己故事自行創作名稱。

前調：杜松子酒、粉紅胡椒／中調：紫羅蘭、鳶尾草莖／後調：冷杉香脂、樹苔。

3) DIPTYQUE ILIO夏日之光淡香水 100ml/ HK$1220 【了解更多】

ILIO，希臘文意指太陽。以地中海夏天的溫暖陽光、色彩斑斕景致為設計靈感。品牌亦和美國藝術家Erik Winkowski合作，為經典橢圓香水瓶設計出簡約而多彩插圖，呈現地中海獨有的迷人風情及仙人掌。香水為果香及花香，給人明亮清新感覺。

主調：仙人掌果香、佛手柑、茉莉香氣／尾調: 鳶尾花

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4) GUERLAIN AQUA ALLEGORIA花草水語香水125ml/ HK$1460 【了解更多】

▲ AQUA ALLEGORIA花草水語香水系列。(圖片來源:GUERLAIN官網)

全新春夏限定系列主打清新芳香氣味，合共推出3種獨特香氣。

NEROLIA VETIVER HARVEST 繁花香氛清翠橙花淡香氛，香調：橙花花蜜、橙花花香、香根草及木味。

MANDARINE BASILIC HARVEST 繁花香氛陽光甜橘淡香氛，香調：意大利馬佐洛蜜柑、羅勒葉、綠茶及木香。

ROSA ROSSA HARVEST 繁花香氛晨霧玫瑰淡香氛，香調：保加利亞玫瑰、土耳其玫瑰、格拉斯有機玫瑰水、果香、荔枝及黑加侖子。

5) Jo Malone London蘇格蘭高嶺香氛系列 30ml/HK$680 【了解更多】

▲ Jo Malone London蘇格蘭高嶺香氛系列 。(圖片來源: Jo Malone London官網)

4款清新率性的香水的創作靈感來自蘇格蘭高地風景及獨有花香，分別為野羽衣草、高嶺石楠、淡紫薊花及曠野錦葵。

Wild Achillea Cologne野羽衣草古龍水香調：野羽衣草、佛手柑、蕁麻草本、香根草、柑橘及白麝香。

Highland Heather Cologne高嶺石楠古龍水香調：絲柏、粉紅胡椒、英倫薰衣草、石楠花、琥珀、雪松木。

Melancholy Thistle Cologne淡紫薊花古龍水香調：紫薊花、英倫常春藤、鼠尾草、涼木香調、廣藿香、雪松。

Mallow On The Moor曠野錦葵古龍水香調：紫羅蘭葉、英倫薰衣草、錦葵、鳶尾花、茉莉、烤橡木。

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6) LE LABO Thé Matcha 26 15ml/€66.12(約HK$564)【了解更多】

以「日本傳統茶道」為香味設計靈感，共推出15ml、50ml、100ml 及500ml 4種容量。香調：抹茶、無花果、香根草、雪松、苦橙。整體味道柔和又清新，十分適合喜歡中性打扮的你。

7) Penhaligon’s Solaris 100ml/HK1380 【了解更多】

英國百年香水品牌，以希臘神話為設計靈感。先推出充滿花香果香的Luna(月亮)，再推出主打中性花香柑橘調的Solaris(太陽)。前調: 黑醋栗、橙花、檸檬油／中調: 依蘭依蘭、茉莉、蒂亞雷花／尾調: 雪松、檀香、香草。

8) TOM FORD Azure Lime 50ml/HK$1810 【了解更多】

▲ 香水香調為佛手柑、青檸水、薰衣草、橙花、南非丁香、澳大利亞檀香等。(圖片來源:selfridges官網)

「地中海系列」以深淺不一的藍色瓶身呈現當地各個港灣的溫度。當中，Azure Lime香水香調為佛手柑、青檸水、薰衣草、橙花、南非丁香、澳大利亞檀香等，令人如置身地中海中享受陽光與海灘。

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責任編緝：張懿慧