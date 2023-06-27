【食用安全】男子每日1斤楊梅狂吃20天　全身乏力確診尿毒症需洗腎

▲ 男子每日1斤楊梅狂吃20天，全身乏力確診尿毒症需洗腎。（iStock圖片）

水果雖然有益，但也要適可而止。內地一名男子連續20天，每天進食逾1斤楊梅，結果導致全身乏力，送院後被診斷為尿毒症，由於病情嚴重，急需洗腎治療。

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綜合內媒報道，來自台州的林先生6月21日突感渾身乏力，雙腿無法抬起，遂緊急到醫院檢查。化驗結果顯示，他的血鉀為7.24mmol/L，已超過6.2mmol/L的危急值。另外，他的肌酐值為708μmol/L，已達到尿毒症期，且合併高鉀血症，病情屬於危重階段。院方於是安排林先生接受血液透析（俗稱「洗腎」）等緊急治療，他的病情才逐漸好轉。

林先生透露，自己有糖尿病史，且腎功能不佳，加上由6月初開始，基本上每天進食1斤多楊梅，連續吃了20多天。

腎功能不佳人士不宜進食

台州醫院腎內科主任徐光標指出，楊梅屬於含鉀量較高的水果，對於腎功能不好的人士而言，腎臟無法排除過量的鉀，血鉀升高，有機會引發高血鉀症，嚴重可導致心跳驟停，危及生命。

徐醫生提醒，如果腎功能正常，可以適量進食楊梅，但假如腎功能不佳，不建議進食，即使想吃，也要嚴格控制分量，淺嘗輒止。

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責任編輯：羅嘉欣