  • 31°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】男子連續20天狂吃1種水果　全身乏力確診尿毒症需洗腎

食用安全 11:31 2023/06/27

分享：

分享：

熱門 陳建州 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

男子連續20天狂吃1種水果，全身乏力確診尿毒症需洗腎。（iStock圖片）

水果雖然有益，但也要適可而止。內地一名男子連續20天，每天進食逾1斤楊梅，結果導致全身乏力，送院後被診斷為尿毒症，由於病情嚴重，急需洗腎治療。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

綜合內媒報道，來自台州的林先生6月21日突感渾身乏力，雙腿無法抬起，遂緊急到醫院檢查。化驗結果顯示，他的血鉀為7.24mmol/L，已超過6.2mmol/L的危急值。另外，他的肌酐值為708μmol/L，已達到尿毒症期，且合併高鉀血症，病情屬於危重階段。院方於是安排林先生接受血液透析（俗稱「洗腎」）等緊急治療，他的病情才逐漸好轉。

林先生透露，自己有糖尿病史，且腎功能不佳，加上由6月初開始，基本上每天進食1斤多楊梅，連續吃了20多天。

腎功能不佳人士不宜進食

台州醫院腎內科主任徐光標指出，楊梅屬於含鉀量較高的水果，對於腎功能不好的人士而言，腎臟無法排除過量的鉀，血鉀升高，有機會引發高血鉀症，嚴重可導致心跳驟停，危及生命。

徐醫生提醒，如果腎功能正常，可以適量進食楊梅，但假如腎功能不佳，不建議進食，即使想吃，也要嚴格控制分量，淺嘗輒止。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】男子愛食豬肉1個部位腦損險心肌梗塞亡　專家教4食物護心降膽固醇
13:16 2023/06/23
【食用安全】男子愛食豬肉1個部位腦損險心肌梗塞亡　專家教4食物護心降膽固醇
【荔枝病】女子狂吃逾2斤荔枝頭暈噁心　專家揭：高糖水果反令血糖降低
18:20 2023/06/22
【荔枝病】女子狂吃逾2斤荔枝頭暈噁心　專家揭：高糖水果反令血糖降低
【食用安全】男子失眠食安眠藥運動時突高燒40°C暈倒　揭患橫紋肌溶解險終身洗腎
11:25 2023/06/21
【食用安全】男子失眠食安眠藥運動時突高燒40°C暈倒　揭患橫紋肌溶解險終身洗腎

你可能感興趣

【食用安全】男子愛食豬肉1個部位腦損險心肌梗塞亡　專家教4食物護心降膽固醇
13:16 2023/06/23
【食用安全】男子愛食豬肉1個部位腦損險心肌梗塞亡　專家教4食物護心降膽固醇
【荔枝病】女子狂吃逾2斤荔枝頭暈噁心　專家揭：高糖水果反令血糖降低
18:20 2023/06/22
【荔枝病】女子狂吃逾2斤荔枝頭暈噁心　專家揭：高糖水果反令血糖降低
【食用安全】男子失眠食安眠藥運動時突高燒40°C暈倒　揭患橫紋肌溶解險終身洗腎
11:25 2023/06/21
【食用安全】男子失眠食安眠藥運動時突高燒40°C暈倒　揭患橫紋肌溶解險終身洗腎
健康問題 食用安全 治療 糖尿病

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌