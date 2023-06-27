【姿勢不良】翹腳習慣4大健康禍害　 骨科醫生警告：性功能亦受影響

▲ 翹腳習慣4大健康禍害 骨科醫生警告：性功能亦受影響

不少人都有翹腿的習慣，但卻忽略當中可能會帶來的健康危害。有醫生便指出翹腿會對身體帶來4大壞處，除了會令下肢肌肉容易發腫發炎，更會傷害脊椎、骨骼，心血管及生殖系統等。

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骨科醫生嚴可倫於社交平台發文表示許多人一坐下，便會開始翹腿，卻不知這種坐姿會衍生4種健康問題：

1.梨狀肌症候群：梨狀肌是臀部深處的肌肉，翹腳會讓梨狀肌被過度使用變得緊繃，容易引起腫脹跟發炎。症狀是臀部深處會痛，而且在變換姿勢、坐著的時候會特別明顯。

2.靜脈曲張：翹起來的那條腿的後側神經血管會壓在另一隻腳上，容易影響血液流動，提高小腿靜脈曲張的機率，除了蹺腳外，久坐本身也易造成靜脈曲張。

3.坐骨神經痛：翹腳會讓骨盆壓力不平衡，引起椎間盤、坐骨神經痛等問題。如果已經有酸、麻、痛、無力的症狀，或者年紀比較大的長輩，更要多加留意。

4.異常頻尿：翹腳可能使骨盆底肌肉筋膜失去彈性，導致排尿下腹疼痛或頻尿，甚至影響排尿功能還有房事。

對於有些人認為翹腳舒服又放鬆，嚴可倫呼籲，偶一為之沒關係，只是不要養成坐下來就翹腳的壞習慣，否則長期下來後患無窮。

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責任編輯：羅嘉欣