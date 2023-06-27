  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【姿勢不良】翹腳習慣4大健康禍害　 骨科醫生警告：性功能亦受影響

醫生診症室 12:30 2023/06/27

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

翹腳習慣4大健康禍害　 骨科醫生警告：性功能亦受影響

不少人都有翹腿的習慣，但卻忽略當中可能會帶來的健康危害。有醫生便指出翹腿會對身體帶來4大壞處，除了會令下肢肌肉容易發腫發炎，更會傷害脊椎、骨骼，心血管及生殖系統等。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

骨科醫生嚴可倫於社交平台發文表示許多人一坐下，便會開始翹腿，卻不知這種坐姿會衍生4種健康問題：

1.梨狀肌症候群：梨狀肌是臀部深處的肌肉，翹腳會讓梨狀肌被過度使用變得緊繃，容易引起腫脹跟發炎。症狀是臀部深處會痛，而且在變換姿勢、坐著的時候會特別明顯。
2.靜脈曲張：翹起來的那條腿的後側神經血管會壓在另一隻腳上，容易影響血液流動，提高小腿靜脈曲張的機率，除了蹺腳外，久坐本身也易造成靜脈曲張。
3.坐骨神經痛：翹腳會讓骨盆壓力不平衡，引起椎間盤、坐骨神經痛等問題。如果已經有酸、麻、痛、無力的症狀，或者年紀比較大的長輩，更要多加留意。
4.異常頻尿：翹腳可能使骨盆底肌肉筋膜失去彈性，導致排尿下腹疼痛或頻尿，甚至影響排尿功能還有房事。

對於有些人認為翹腳舒服又放鬆，嚴可倫呼籲，偶一為之沒關係，只是不要養成坐下來就翹腳的壞習慣，否則長期下來後患無窮。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【梳化坐姿】梳化4大錯誤坐姿越坐越傷身　專家：可致脊椎側彎椎間盤突出
12:52 2021/12/06
【梳化坐姿】梳化4大錯誤坐姿越坐越傷身　專家：可致脊椎側彎椎間盤突出
【錯誤坐姿】長期翹腳可導致不育?　醫生揭翹腳4大害處
18:35 2022/09/13
【錯誤坐姿】長期翹腳可導致不育?　醫生揭翹腳4大害處
【職場健康】男會計員腰背痛誤以為坐姿不良　突劇痛如生仔揭患腎結石致輸尿管阻塞
15:26 2022/12/04
【職場健康】男會計員腰背痛誤以為坐姿不良　突劇痛如生仔揭患腎結石致輸尿管阻塞

你可能感興趣

【梳化坐姿】梳化4大錯誤坐姿越坐越傷身　專家：可致脊椎側彎椎間盤突出
12:52 2021/12/06
【梳化坐姿】梳化4大錯誤坐姿越坐越傷身　專家：可致脊椎側彎椎間盤突出
【錯誤坐姿】長期翹腳可導致不育?　醫生揭翹腳4大害處
18:35 2022/09/13
【錯誤坐姿】長期翹腳可導致不育?　醫生揭翹腳4大害處
【職場健康】男會計員腰背痛誤以為坐姿不良　突劇痛如生仔揭患腎結石致輸尿管阻塞
15:26 2022/12/04
【職場健康】男會計員腰背痛誤以為坐姿不良　突劇痛如生仔揭患腎結石致輸尿管阻塞
健康問題 靜脈曲張 坐骨神經痛 經痛

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌