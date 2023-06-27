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【密室驚魂】裝修師傅聞屋內傳惡臭味 屋主驚見儲物室藏男腐屍嚇壞

健康 11:57 2023/06/27

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各位業主裝修時，要小心鎖好裝修單位，否則分分鐘會變凶案現場。近日有馬來西亞傳媒報道，一名屋主為新屋裝修，期間竟發現家中2樓的儲物室內出現一具腐爛的男屍，遺體更被五花大綁，嚇得他立即報案，消息曝光後令外界譁然。

根據《中國報》報道，何姓屋主透露裝修師傅近日到新屋進行工程時，發現屋內傳出刺鼻的腐屍氣味，初時以為是動物屍體，沒有理會，但惡臭日益嚴重，因此通知屋主於6月月25日到屋內查探。

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男子死亡超過3天

屋主和裝修師傅跟據臭味的來源，發現是由位於二樓的儲物室傳出，他們打開儲物室後，驚見一名四肢遭被綑綁的腐爛男屍，嚇得立刻報警求助。

屋主指裝修工程已進行了一段時間，他不知男屍為何會出現家中，警方接報抵達現場後，從屍體腐爛程度作初步判斷，男子已死亡超過3天時間，而男子的身分以及事件真相，則要作進一步調查。

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