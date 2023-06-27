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【濫用優惠】後生仔用長者八達通坐巴士 被司機揭發後續咁樣做

親子 11:44 2023/06/27

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2元乘車優惠不應該濫用。

港府自6月26日加強打擊違規使用二元乘車優惠，但仍然有人以身試法，有網民在網上群組發帖，指搭巴士時見到有後生仔用長者八達通卡付費，被司機揭發後才取出另一張八達通卡付款。

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該網民在facebook群組沙田之友發文及圖片，指自己於前晚（6月25日）乘搭巴士時，有「唔夠20歲嘅後生仔」用長者八達通卡付款，被巴士司機發現，司機於是叫他用第二張八達通卡付款，網民感嘆「濫用嘅程度非常高」。

事件引來網民熱議，有網民批評違規使用長者二元乘車優惠的行為，

我之前都遇過呢啲人。

好乞人憎。

也有網民指二元乘車優惠並非只有長者才能享用傷殘津貼都可以享用，「攞到傷殘津貼，唔代表一定要坐輪椅棟拐杖，唔能夠以貌取人」。

不過有網民指，傷殘津貼與長者八達通在司機終端機有不同顯示，「唔好用『傷殘』八達通再忽然用『長者』逃票行為」。

而網民亦指該後生仔最終取出第二張八達通付款，反映他並非合規使用相關優惠。

打擊濫用2元乘車優惠計劃至少2個月

運輸署宣布，6月26日起加強打擊違規使用二元優惠計劃，運輸署會派出由該署職員、公共交通營辦商職員和外判保安員三人組成的小隊，在巴士、小巴和渡輪監察乘客繳付車費的情況，行動至少持續兩個月。

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責任編輯︰王明芳

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