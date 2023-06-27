【力大無比】9歲男童舉150磅槓鈴　越級拗手瓜奪金爭加國大力王

▲ 加拿大9歲男童能舉150磅槓鈴，越級拗手瓜奪金。

小朋友各有才能，有待家長發掘加以栽培。加拿大一名9歲男童力大無比，能硬舉150磅槓鈴，而他的強項是拗手瓜，更於比賽中勇奪金牌，準備參加全國大賽，爭取成為加國大力王。

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競技運動講求技術性

據加拿大廣播公司（CBC）報道，9歲男童Tristan Arseneault來自亞伯達省（Alberta）德雷頓谷（Drayton Valley），他從3歲起就是一名摔角手，現在體重約60磅的他可以硬舉150磅槓鈴。

Tristan最強拗手瓜，他在一年前左右擊敗了一名青年國家銀牌得主，自此開始參加腕力比賽，並且對這項競技運動非常著迷。他與CBC一名女主持人拗手瓜，只用了兩秒就贏到對方，而女主持人的年齡大約是他的三倍，身高也比他高。Tristan接受對方訪問時分享︰

我喜歡這項競技運動，它非常講求技術性。

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籌集資金參加全國賽

上月在亞伯達省萊斯布里奇（Lethbridge）舉行的比賽中，Tristan贏得了亞伯達省腕力錦標賽青年組的金牌，獲得資格參加7月初在新斯科舍省（Nova Scotia）舉行的全國錦標賽。Tristan希望能參與這項大賽，家人正在籌集資金，以支付旅費，他說起比賽非常興奮，但原來他最害怕的就是坐飛機。

Tristan正為比賽做好準備，定期去健身室訓練，或到戶外推車軚練力。Tristan的教練Frazier Benoit指，腕力運動在加拿大愈來愈受歡迎。Frazier曾代表加拿大參加2003年和2008年的世界腕力錦標賽。他表示，如果Tristan在全國錦標賽中表現出色，他就有資格參加將於8月底在哈薩克斯坦舉行的世界大賽。

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責任編輯︰王明芳