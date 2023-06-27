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【令人心痛】好心讓男友人借宿一晚　女子慘遭落藥性侵變植物人

親子 13:05 2023/06/27

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

防人之心不可無！台灣一名男子借住在女友人家中，起色心下藥迷姦，致女友人身體出玩併發症，醫生證實成植物人。男子被判刑，但他毫無悔意，申請上訴，近日上訴結果出爐。

綜合台媒報導，近日台灣最高法院在審理一宗上訴案。6年前，一台灣男子因失眠問題求診，因而獲得了一種含有FM2成分的鎮定安眠藥。那時，他會偶爾借住在女友人家中。

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借住期間，他向女友人餵食鎮定安眠藥，女友人隨後昏迷並失去意識，男子便強行與她發生性行為。不料，女友人出現異常情況，有癲癇症狀，男子立即報案求助。

送到醫院後，女子因藥物影響，缺氧引致腦部病變及癲癇，雖經搶救成功，但被確診為植物人，四肢無力與意識障礙令她無法自理。

當年，男子被法院判處有期徒刑10年，男子不滿，上訴至最高法院。高等法院考慮到男子損害被害人的性自主權益，並對被害人身體造成不可挽回的傷害。

而且，男子至今尚未與被害人的家屬達成和解或賠償。男子更多次強調自己的無奈和冤枉，未能意識到自己的錯。因此，上訴被駁回，維持原判。

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責任編輯︰王明芳

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