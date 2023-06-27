【星二代】郭政鴻由失婚男變暖男爸爸　12歲細女小學畢業愈大愈靚女

▲ 郭政鴻激罕晒出父女合照。

58歲的郭政鴻於2011年再婚，跟第二任太太育有兩名女兒，分別是14歲的大女郭倩欣及12歲細女郭詠之，一家四口幸福滿滿。

今年細女郭詠之（Ashley）小學畢業，郭政鴻日前於社交平台罕有地晒出父女照，當中他寫道：「昨日小朋友謝師宴，小學畢業了，光陰似箭，祝你學業進步，繼續努力」

只見12歲細女已是一名少女，皮膚白哲眼大大，下巴尖尖，盡得爸爸的優良基因，大有機會成為星二代裡的「女神」。

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▲ 郭政鴻跟細女郭詠之。

細女擁女神級美貌

網民除了叫Ashley加油，努力學業之外，更大讚Ashley顏值高，當中留言包括：「你的女好漂亮」、「你家公主嗎？好靚女」、「女兒好漂亮！長大選港姐吧！」，另外網民更指Ashley長得和黃美棋很相似，同樣眼大可愛。

入行多年的郭政鴻拍攝無數劇集，去年於劇集《家族榮耀》飾演馬家大少爺，這名顧家庭好男人角色觀眾十分受落。

在今年農曆新年，郭政鴻罕有帶同兩名女兒出席好友聚會，當中佘詩曼及陳山聰跟兩名千金合照，相中已見兩名女兒越大越靚。

▲ 郭政鴻跟第二任太太育有兩名女兒。（被訪者提供）

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為搵食跟妻女分隔兩地

曾歷婚姻失敗的郭政鴻人生觀有所改變，變得成熟的他不再任性，2009年郭政鴻邂逅現任太太兼誕下大女郭倩欣，及後於2011年誕下二女郭詠之，為了讓妻女擁有更好的生活。

郭政鴻在2015年決定離開TVB轉投內地工作，短短4年間已儲夠彈藥，以逾過千萬購入黃大仙豪宅，讓家人有安樂窩。

郭政鴻曾表示為多點陪伴妻女，因而於2020年重返香港跟邵氏簽約，回想早年於內地吸金養家，郭政鴻稱每次返港見到女兒長大了，感覺好特別，雖然未能陪伴身邊，父女只靠視像來聯繫，他直言為了搵食跟妻女分隔兩地，也感到很無奈。

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