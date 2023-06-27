【#ME TOO】大牙控訴被前老闆陳建州性騷擾　黑人：妳范范姐就很不愛這種事

▲ 大牙發長文指被前老闆陳建州性騷擾！

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，曾為台灣組合「黑澀會美眉」隊長的台灣藝人周宜霈（大牙），今日（6月27日）在Facebook專頁發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事。

大牙指：「如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。」

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黑人直接向大牙問酒店房號

大牙指事件發生在2012年7月18日的凌晨，她與女性化妝師、男性髮型師、、男性經紀人、黑人一同乘飛機到香港錄製節目《18/22》，完成連串訪問後，在返回酒店期間，黑人問大牙：「這麼累？是不是很久沒有鬆一下？」

大牙指：「當下沒想太多，直覺他說的是按摩，就附和著說對啊很累，肩膀很緊，是應該要鬆一下。車程一路上嘻嘻哈哈，我才搞懂他口中的『鬆一下』好像是別的意思⋯⋯反正他個性就是愛開玩笑，經紀人也在車上都有聽到對話，沒有想太多。」

她稱黑人當時在酒店升降機內用氣音問她的房號：

他急切地又問： 「快點啦！你不是說想鬆一下？！」 我當下急中生智，給了他經紀人的房號， 面無表情地告訴他：「1xxx」 「屁啦！那是你經紀人的房間號碼！快點！你住幾號？」 沒想到會被識破，突然慌了， 一陣內心翻騰也不知該如何是好⋯⋯ 我的樓層抵達，電梯門打開了， 陳先生眼睛直盯著，並沒有想要放過我的意思。 我心想，好！你這麼想知道我就告訴你， 而且你的經紀人也在，就不信你敢幹嘛！ 「1xxx」說完就拉著行李逃離那個充滿壓迫、不適的空間。

▲ 大牙（Facebook圖片）

大牙被黑人性騷擾

大牙獨自進入酒店房後，她聯絡化妝師、閨蜜，向她們告知自己在洗澡，請她們可在20分鐘後到來。只穿浴袍、內褲的大牙聽到門鐘響起，以為是化妝師、閨蜜，但原來是黑人：

我隔著門大喊，你幹嘛啦？！ 「妳先開門，快點！」他用很低的聲音說。 我很明確地告訴他，我很累，已經要去洗澡了， 快回房間休息吧！ 「妳先開門，我跟妳說兩句話就好」 他繼續低沉的說⋯⋯ 我想可能真的有什麼事吧？ 既然只是說兩句話，就開個小縫聽他要說什麼， 畢竟他是我老闆。

▲ 黑人曾帶大牙到香港主持《18/22》。（Facebook圖片）

她繼續寫道：

他老大沒有要管我，伸手拉了我的椅子(有滾輪的) 往他的方向去，我直覺性的馬上彈開。 此時我看著在床頭櫃充電的手機， 真的很想打電話給任何人求救！ 但是身上只有一件浴袍，我害怕可能會被扯開， 可能會做實了他一直開的爛玩笑，不敢過去拿手機⋯⋯ 而且無論如何，明天都得跟他一起錄影一整天， 然後搭同一班車、同一班飛機離開⋯⋯ 我告訴自己，現在不能跟他翻臉。 黑澀會時期曾被他冷凍過， 知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作， 我要想辦法全身而退。 只能蓋樓梯，讓他從自己起頭的玩笑話高塔下來。 努力堆起笑臉告訴他，化妝師跟閨蜜說要來找我， 你在我房間被看到不好，快回去。 好說歹說，他屁股就像是黏在我床上一樣不會動。 最後我無計可施，決定去打開房間門， 心想就算他不離開，至少也能保證我的安全。 但是沒有想到我的移動給了他機會⋯⋯ 他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部， 死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！ 「怎麼樣？壯吧！」 我冷冷的告訴他我喜歡瘦皮猴，不喜歡壯的，你不要這樣！ 「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」 一切都來不及反應， 我就從掙扎到隨著他倒到我的床上！ 終於找到機會一把推開他，拉好就快散開的浴袍， 告訴他胡鬧完了快回去自己房間，我真的很累了。 「好！那我們快一點！」

▲ 黑澀會美眉（網上圖片）

黑人：「妳范范姐就很不愛這種事啊」

大牙當時回應：「我很認真的告訴他，我是把你當哥哥，所以你開開玩笑我並沒有放在心上，你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪！」

黑人就拋下一句「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」，大牙為了自己安危，便以「同公司」為由拒絕，黑人再說：「可是你很正啊」。

▲ 黑人、范范（IG圖片）

黑人向大牙索吻

幸好，酒店房外出現聲響，大牙便指朋友也快將到來，黑人無賴地說：「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」

大牙認真地向黑人說：「我是真的把你當哥哥看待，你不就有一個親妹妹？你會叫你妹親你的嘴嗎？」黑人回應：「是沒有過，不過下次可以試試！」

大牙避過一劫

最終，大牙不斷稱朋友快將到來，黑人覺得無癮便離開大牙的酒店房，大牙目送黑人離開後再緊鎖房門。

為求掩飾的黑人再度按門鐘，並說：「妳擠一點卸妝油給我，不然我怕在電梯口碰到其他人！」

當大牙的化妝師朋友、閨蜜到達酒店房，大牙馬上向她們告知自己被黑人性騷擾，此時，黑人致電給大牙，問：「牙妹妳睡啦？沒有啦，我想說如果妳睡不著的話可以上來我房間，我房間比較大，還可以看dvd！」

大牙在工作完成後飛回台北，而黑人則表現得像未有發生過任何事，「他用著他愛家護妻的形象，時不時打著公益與運動的善良模樣示人，經營著他的公眾事業。那誰會相信我？是不是默默讓這件事情過去就好？」。

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大牙：非常非常懼怕他

大牙提起數年前曾在餐廳遇上黑人、范瑋琪一事：

幾年前，和朋友聚餐， 發現他帶著太太也在同一家餐廳吃飯， 當下我非常想躲起來， 甚至希望自己能擁有隱形的能力， 沒想到還是被看到了⋯⋯ 他大大方方的帶著太太過來和我打招呼。 渾身不自在到反胃想吐， 但還是如同當年一樣，硬擠出笑容。 發現，我不只是厭惡他，同時非常非常懼怕他。

大牙：認真看待性騷擾

在最後，大牙有感而發：「謝謝這波Me too願意站出來的人們給我勇氣，我佩服妳(你)們的不畏懼，讓大家認真看待性騷擾，我才不至摔死。曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕。此時若不說出來，11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。希望女性在職場上要懂得保護自己，無論是老闆主管或是同儕，不適當的玩笑要懂得適可而止，面對不要臉但手上握有權威的人，要有勇氣反抗，而不是跟我一樣為了那一口飯，忍氣吞聲，一忍就是十幾年。」

她寫道：「希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」

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