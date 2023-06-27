【泰坦號慘劇】喪命巴裔富商19歲兒自願上船　母悲痛︰他想深海破扭計骰世績

▲ 巴裔富商父子命喪「泰坦號」，母親接受訪問澄清19歲兒是自願上船，「他想在深海破扭計骰世績。」

載著5人的鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」疑在深海發生內爆，導致全部乘客罹難。乘客之中的巴基斯坦富商父子達伍德（Shahzada Dawood）和19歲兒子蘇勒曼（Suleman）雙雙喪命，早前有指兒子上船只為取悅父親，英國廣播公司（BBC）昨日（26日）播出母親克里絲汀（Christine Dawood）的訪問，證實兒子十分渴望上船，更準備打破一項扭計骰世績。

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早前有報道指出，蘇勒曼的姑姐阿澤姆（Azmeh Dawood）表示蘇勒曼出發前感到恐懼，然而適逢父親節，他為了取悅熱愛鐵達尼號的父親，才陪同父親一同踏上旅程。

不過，蘇勒曼的母親克里絲汀在悲劇發生後首度接受訪問揭開真相，她透露蘇勒曼是一名玩扭計骰高手，經常隨身攜帶，能在12秒內破解。她指兒子一直渴望參加今次旅程，「真的非常想去」，他還帶同扭計骰登船，並已申請要打破健力士世界紀錄，欲在3700米深水底破解扭計骰。父親達伍德更帶了一部相機，打算記錄兒子刷新世績的歷史性時刻。

▲ 達伍德的遺孀克里絲汀接受訪問澄清真相。（BBC影片截圖）

在父親節當天（18日）上午，兩父子準備登上泰坦號出發前，克里絲汀與17歲女兒艾蓮娜（Alina）一起登上泰坦號母船「極地王子號」（Polar Prince），一家四口還擁抱說笑，戥兩父子高興，「因為他們真的想做這件事很久了。」她指丈夫對世界非常好奇，要求全家人一起看紀錄片，他看得像孩子般興奮。

母親讓位予兒子登船

其實這趟旅程原本由克里絲汀和丈夫參加，但原定行程因早前新冠疫情取消，最後她退出讓位給兒子參加，想不到會發生慘劇。她續稱，當得知泰坦號失聯的消息時，她還未清楚是什麼意思，後來發現情況不妙。

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在救援隊搜索期間，她與女兒待在「極地王子號」上，但隨著氧氣耗盡的96小時過去，她由充滿希望變成絕望，並傳訊息告訴親友，要準備迎接最壞的情況。而女兒則到美國海岸防衛隊報告找到泰坦號殘骸時才感到絕望。

母女努力學習扭計骰紀念亡兒

不過，克里絲汀和女兒會努力過生活，兩母女現正努力學習破解扭計骰以紀念蘇勒曼，她也計劃繼承丈夫的事業，其深呼吸一口氣說︰

我想念他們，真的、真的很想念他們。

遇難的巴裔富商達伍德是巴基斯坦大型化肥公司Engro Corporation的副董事長，是該國最富有的家庭之一。他和妻子、女兒居於英國倫敦西南部，參加潛艇旅程之前，一家人在加拿大待了一個月。而19歲兒子蘇勒曼則在蘇格蘭格拉斯哥的斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）就讀，才剛完成第一年學業。

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責任編輯︰林綺玲