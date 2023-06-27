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【兒童肥胖】9歲童後頸離奇發黑　確診中度脂肪肝醫生揭4大原因

醫生診症室 12:31 2023/06/27

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9歲童後頸離奇發黑，求醫揭4大原因患中度脂肪肝。（iStock圖片，非當事人）

脂肪肝問題愈來愈普遍，亦有年輕化趨勢。台灣一名小學三3年級的男童在校內體檢時，被發現頸部發黑，出現「黑色棘皮症」，求醫進一步檢查後，發現男童有輕微血脂異常，胰島素數值偏高，更患有中度脂肪肝。

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成大醫院斗六分院在facebook專頁分享案例，指該名男童在學校體檢被發現頸部有黑色棘皮症，體重亦超標，建議到兒童內分泌科進行評估。由於男童的祖父母患有糖尿病，讓母親非常擔心他日後亦會患上此病。

成大醫院斗六分院小兒科醫生潘妤玟表示，經問診得知，男童日常飲食中缺乏營養均衡的正餐、精緻澱粉及油炸類食物攝取過多，亦有缺乏運動、晚睡等問題。

進一步檢查發現，他有輕微血脂異常，肝功能輕微上升血糖及糖化血色素數值雖正常，但胰島素數值偏高；腹部超聲波檢查發現有中度脂肪肝。

潘醫生解釋，黑色棘皮症是胰島素阻抗在皮膚上的臨床表徵，其黑色素沉澱常見於皮膚皺摺處，如脖子背部、腋下及跨下。臨床上因「黑色棘皮症」求診的兒童，身體質量指數（BMI）往往屬於過重或肥胖。

她提醒男童要注意飲食和多運動，而頸部上的黑色棘皮症則要控制好體重後，才會慢慢消失。

潘醫生引述研究指，兒童時期肥胖會增加日後患心血管疾病、糖尿病、慢性疾病的風險。肥胖也是性早熟的危險因素，尤其快速進展的性早熟，可能會影響成人身高。

她亦向家長們提供以下6個貼士：

  • 飲食方面應盡量定時定量且飲食均衡
  • 減少高熱量食物、外賣及快餐
  • 可搭配營養師諮詢，提供每日熱量建議等
  • 建議每周至少運動3次，每次30至60分鐘以上
  • 每日靜態螢幕時間少於2小時
  • 保持充足的睡眠時間，每天至少8-10小時

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責任編輯：羅嘉欣

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