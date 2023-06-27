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《半澤直樹》日本男星三大疑點自殺案變謀殺案？　市川猿之助涉協助母親自殺被捕

娛樂 13:14 2023/06/27

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市川猿之助涉協助母親自殺被捕。

曾參演《半澤直樹》的47歲日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥），5月18日被發現與年邁雙親共3人倒在東京目黑區的家中，其經理人發現後即報警。

疑因不敵性醜聞打擊而輕生的市川猿之助，在家中上吊企圖自殺後獲救回，可是同住的七旬父母卻不幸離世。兩名死者被蓋上棉被，身體沒外傷，日本警方在翌日將進行解剖驗屍。

《半澤直樹》47歲日本男星全家倒臥家中留有遺書　雙親死亡市川猿之助昏迷

市川猿之助與父母倒臥家中，雙親身亡。（翻攝自IG）

一個月後被捕

曾擔任刑警的資深媒體人中島正純，今日（6月27日）在日本電視台（NTV）晨間新聞分析市川猿之助逮捕消息。市川猿之助已脫離危險期，但仍在東京都內某間醫院，為何先下逮捕令，中島正純推測因警方判斷疑犯沒有逃亡嫌疑，同時避免他再次自尋短見。

他又提到過往警方做法，調查時間由數個月至半年不等，但市川猿之助僅一個月便獲發出逮捕令。

市川猿之助自縊繩子斷掉自殺未遂　遺書內容曝光：請原諒我

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三大疑點演變謀殺案

雙親經司法解剖後，確定因服用大量精神類藥用致死。中島正純指，市川猿之助的父親市川段四郎，生前因患癌卧床多年需要他人照顧，故無法自行服用藥用，而且現場沒有留下遺書及找不到藥物，三大疑點好大可能令自殺案變謀殺案。

而市川猿之助涉嫌於5月17日晚間準備安眠藥給母親，因此被警方以涉嫌對母親「加工自殺」（協助自殺）進行逮捕。

雖然警方僅發表雙親因精神類藥物致死，但雙親服用藥物的數量沒有大到致死，因此懷疑還有其他死因可能性。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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