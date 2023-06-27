【死裡逃生】探險家墜機困亞馬遜雨林　為生存忍痛吃掉愛犬果腹

▲ 英國探險家Benedict Allen曾因飛機失事在亞馬遜森林迷路，並為了生存忍痛吃掉愛犬。

今年5月1日，哥倫比亞一架載有7人的飛機在亞馬遜森林墜落，搜救人員在機上發現3人的屍體，其餘4名兒童則在失蹤40天後最終獲救。英國探險家Benedict Allen亦有相似經歷，他在22歲時同樣被困亞馬遜森林，為了生存迫不得已吃掉了自己的愛犬。他又另外分享，如果在森林迷路，該如何保命。

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為生存忍痛吃掉愛犬

綜合外媒報道，Benedict Allen探險超過40年，以不靠電話及導航系統完成探險聞名，亦對土著社區頗有研究。他在1983年飛往南美洲，卻遇到飛機失事，結果在亞馬遜流域迷路，並在夜間遭受金礦工攻擊，

我至今仍然不知道他們為什麼攻擊我，但他們當時喝醉了，可能以為我偷了東西，又或者是擔心我向人報告他們的行蹤。

由於對方拿著刀，所以Benedict Allen決定跳上他的獨木舟逃走，但獨木舟之後卻不幸翻轉，導致他失去一切，只能徒步走出森林。他當時飽受2種瘧疾折磨、瀕臨死亡，愛犬亦已奄奄一息，他憶述道：

我唯一的機會就是殺了狗，得到一點肉和食物，我當時便是這樣活了下來。

分享野外生存法則

Benedict Allen當時亦會吃漿果填飽肚子，並指出基本上所有的棕櫚樹果實都可以食用，但要猜測其他植物和果實是否有毒就危險得多。他表示自己曾在絕望之時看見一些漿果，「它們看起來就像野生藍莓，但實際上是一種能致幻的紫色漿果，非常危險。」

他又補充，蝸牛和蚯蚓基本上都是安全可食用的，而樹皮甲蟲如果能夠煮熟亦屬安全，牠們含有豐富的蛋白質和營養，能夠讓人補充能量。

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當時為了順利離開森林，Benedict Allen每走100步就會做一個記號提醒自己。他提醒，迷路期間要盡量保持冷靜，在腦中列出身邊的資源，並善用手電筒、筆記本和鉛筆。同時，他也建議著手搭建營地，好讓自己有地方過夜；他表示可以收集棕櫚葉鋪一張床，因為棕櫚葉有助隔開潛藏在土壤中的螞蟻、蛇、蜘蛛、蠍子等生物。

但他亦警告民眾不要睡在河邊，因為山洪暴發會導致水位上升，而且靠近河岸邊會更容易遇到蛇及其他危險的動物，「在新畿內亞，你可能會被灣鱷攻擊，所以要遠離水」。他指，如果遇上飛機失事，最好的辦法是留在原地等待救援；但如果無法留在原地，最好的辦法是找到一條河流並順流而下，「如果我有一個背包，我會轉動它、讓空氣注入，用一根繩將它綁起來，然後抓著它漂流到下游」。

Benedict Allen強調，生存的關鍵在於心態，並呼籲民眾，如果迷路應保持積極的態度，「生存有80%取決於思想—你的態度。如果你有奮鬥的精神，你就會相信自己能夠活下來，那便已經成功了3分之2」。他最後用了1個多月的時間徒步走出亞馬遜森林。

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責任編輯：羅嘉欣