【刀具管制】李家超回應近日多宗持刀傷人　強調：香港是世界最安全城市之一

▲ 行政長官李家超。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今日（27日）出席行會前見記者，期間被問及因應近日多宗持刀傷人案，有意見認為應設刀具管制。李家超指現行刀具管制機制仍行之有效，傷人案數字整體並沒有增加，強調香港仍然是「世界最安全嘅城市之一」。

李家超表示，與2019年疫情前相比，毆打案數字沒有增加，反而有下跌，而與去年相比則有上升。他解釋，這主要是因疫情期間較少社會活動，數字亦非一般的罪案數字。至於傷人案，李家超指無論是與2019年或是去年數字對比，都有下跌，強調市民無須太過擔心。

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李家超又稱，明白近期有數宗案件，令市民比較關心及敏感，他已要求警務處在不同地區高調巡邏，令市民有信心，又指高調巡邏對防範罪行有積極作用。

李家超續指，香港現時已有行之有效的刀具管制機制，現階段仍然適用，如刀具是用作非法用途，亦有法律管制，以前亦有檢控成功的案例。但對於一般的合法使用，李家超認為應予以容許，現時法例亦符合香港實際需要，平衡日常生活需要及刀具管制。

他強調，香港仍然是「世界最安全嘅城市之一」，當局會繼續努力，確保在治安方面做到「市民安心」，實際情況受控，當外國人士來訪時，亦令他們認為香港是安全的。

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記者：黃穎津