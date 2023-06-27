馬會與杭州市政府簽署備忘錄 探討馬匹體育運動合作

▲ 馬會行政總裁應家柏（左） 與杭州市政府常務副市長陳瑾（右）簽署合作備忘錄，共同推進馬匹體育運動發展。

香港賽馬會（下稱馬會）昨天（26日）與杭州市人民政府簽署合作備忘錄，以進一步加強杭州與香港的合作，共同推動國家馬匹體育運動發展。合作備忘錄的簽署儀式在「2023港澳．浙江周開幕式暨浙港攜手合作主題論壇」中進行，並在香港特別行政區行政長官李家超及浙江省省委書記易煉紅的共同見證下，由杭州市政府常務副市長陳瑾與馬會行政總裁應家柏代表雙方簽署有關文件。

農業農村部與國家體育總局於2020年9月發布《全國馬產業發展規劃（2020-2025）》，重點勾畫大力發展和推廣馬匹運動的藍圖，並把長三角地區納入發展區域之一，利用區域優勢發掘馬術運動消費潛能及提升其經濟效益。杭州作為長三角中心城市之一，正以舉辦亞運會為契機，全力培育體育產業，致力建成全國重要的體育產業示範基地和體育消費示範城市。

建基亞運基礎 深化杭港合作

馬會長期為內地的馬匹運動及相關產業發展作出貢獻，輔助國家推動落實《全國馬產業發展規劃》的目標。早在本年5月，馬會與 2022年第19屆亞運會組委會（亞組委）簽署合作備忘錄，為杭州亞運會馬術項目提供技術支援，奠定了杭州市政府與馬會在探索馬匹運動合作的堅實基礎和優良平台，藉此共同探討提升及推廣區內馬匹體育運動。

昨日馬會與杭州市政府簽署的合作備忘錄，藉馬會在馬匹產業發展的世界級專業水平與豐富經驗，結合杭州市的市場潛力，以及舉辦亞運會等國際賽事的影響力，進一步深化杭港合作。雙方將就馬匹體育運動合作等方面建立聯絡機制，以攜手推動多項工作，包括以下4方面：

探討現有場地運營模式：探討桐廬馬術中心在亞運會賽後的利用方案及發掘其他現有場地的潛在用途，以形成可持續運營模式。

推動馬匹體育運動發展：在舉辦國家及地區性馬匹運動賽事、騎乘教育、文化旅遊等方面積極探索合作。

加強人才培養：探索利用桐廬馬術中心等具備國際水準的場地和設施，對馬匹體育運動、獸醫和釘甲服務、馬房管理等專業領域的從業人員提供培訓和發展計劃。

促進運動普及：開展社區活動、教育計劃和媒體宣傳，提高市民對馬匹體育運動認知度和參與度。

▲ 浙港在「2023港澳∙浙江周開幕式暨浙港攜手合作主題論壇」上簽署多份合作備忘錄，包括馬會行政總裁應家柏（右二） 與杭州市政府常務副市長陳瑾（右一）簽署共同推進馬匹體育運動發展的合作文件。

馬會行政總裁應家柏表示，在浙江與香港繼續深化雙邊合作這個重要時刻，馬會對獲兩地政府邀請參與浙港合作深感榮幸。馬會透過參與杭州亞運會馬術項目的籌備工作，與杭州市政府建立了穩固和堅實的合作根基，也對杭州豐厚的歷史文化底蘊、經濟實力及城市活力，以至杭州包括桐廬馬術中心在內的世界級體育基建設施留下深刻印象，認為杭州具備發展馬匹運動及相關產業的優良土壤。馬會期待與杭州市政府攜手推動區內馬匹體育運動的發展，並長遠為國家馬產業發展作出貢獻。

助力大灣區建設世界級馬匹運動中心

杭州市政府常務副市長陳瑾表示，杭州市政府熱切期待與馬會進一步加強在馬匹體育運動的合作。在籌辦杭州亞運會馬術項目的過程中，馬會展示了最高水平的專業性和敬業精神，為賽事提供了強而有力的支撐。杭州將乘著舉辦亞運會的東風，繼續大力發展及提升馬匹體育運動產業，而馬會將在過程中分享寶貴的經驗和專業知識。我們期盼與馬會共同推動馬匹運動的發展及促進人民的參與，加速把杭州建成全國重要的體育產業示範基地。

馬會一直不遺餘力推動內地馬匹運動及相關產業發展，以協助國家實現《全國馬產業發展規劃》中的願景。其中，馬會以其位於廣州、具備世界級設施的從化馬場為依託，與內地和香港有關當局緊密合作，共同推動粵港馬產業發展，積極建設穗港賽馬產業經濟圈，助力打造大灣區成為世界級馬匹運動中心，創造粵港合作的典範。

（特約）