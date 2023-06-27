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【蔡天鳳案】前家姑被控妨礙司法公正　高院申保釋被拒續還押

社會 12:50 2023/06/27

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前家姑被控妨礙司法公正，高院申保釋被拒續還押。（資料圖片）

28歲名媛蔡天鳳被殺案，前夫鄺港智及父兄被控謀殺罪，前家姑則被控妨礙司法公正罪，4人早前已提堂及被還押。前家姑李瑞香今（27日）向高院申請保釋，法官聽取陳詞後拒絕申請，申請人續須還押。
 
申請人李瑞香（63歲），為死者前家姑，申請人代表大律師今申請保釋，法官李素蘭聽取雙方陳詞後拒絕申請，申請人續須還押。

被告被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正罪。控罪指，李於2023年2月23日，在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

同案另外3名被告為死者前大伯鄺港傑（31歲），報稱司機；前家翁鄺球（65歲），報稱退休人士；以及前夫鄺港智（28歲），報稱無業。控罪指，3人於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；案件將於7月31日於九龍城裁判法院再提堂。

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記者：林育慧

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