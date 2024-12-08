中山美穗離世︱中山美穗經理公司再度發聲　聲明宣布3大事項

▲ 中山美穗經理人公司再度發聲明。

【中山美穗 / 中山美穗逝世 / 中山忍】主演經典電影《情書》的日本女星中山美穗在今日（12月6日）被發現陳屍東京家中，終年54歲，死因要進行司法解剖調查。

中山美穗妹妹中山忍連兩日在中山美穗住宅被發現，當時被預計是舉辦小型家庭葬禮，中山忍到場就是負責整理姊姊住所，因此被媒體拍到。

中山美穗逝世︱中山美穗所屬事務所發聲明 陳屍浴缸「可能死因」曝光

▲ 中山美穗妹妹中山忍。（影片截圖）

中山美穗離世︱經理公司發聲明

在今日（12月8日），中山美穗經理公司發聲明表示，他們沒有要進行採訪，因此希望媒體不要在中山美穗親友的住宅或辦公室等候，因已造成滋擾。

另外，也說明關於葬禮，不會日期、時間和地點，但有考慮舉辦一場告別活動，等細節確認，會在通知大眾。

▼ 點擊圖片放大 +3 ▲ 中山美穗 ▲ 中山美穗 +2

中山美穗經理公司全文聲明如下：

12月6日突然傳來中山美穗去世的消息，給大家帶來極大的關心和深切的悲痛，謹此向大家致以誠摯的歉意。

為了尊重死者家屬和相關人員的隱私，我們要求大眾不要進行訪談，也要求不要監視或探訪住宅或辦公室，因為這可能會對附近居民造成不便。

關於葬禮，我們不會透露日期、時間和地點，懇請廣大媒體與球迷的理解與配合。

我們對迄今為止支持中山美穗的所有人表示誠摯的謝意，目前正在考慮安排告別活動的地點，具體細節確定後將立即通知大眾。

我們向所有緬懷中山美穗的人表示誠摯的謝意。

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