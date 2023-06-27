【觸電悲劇】媽媽避水氹扶電線杆觸電亡 死前慘叫︰孩子快遠離

近日世界各地暴雨連連，更不時發生駭人的觸電或雷擊意外。有外媒報道，印度一名媽媽打算帶着兩名子女乘火車旅遊，他們出發當天下着滂沱大雨，火車站外滿是積水，期間她扶着電線杆避開地上的「水氹」，未料竟意外觸電死亡，但女子在觸電一刻卻心繫子女，慘叫讓孩子遠離她，兩名孩子目擊媽媽被活生生電死，嚇得呆立當場。死者家人事後追究責任，認為意外歸咎於政府部門疏忽。

據知35歲的印度媽媽Sakshi Ahuja住在印度東德里豪宅區Preet Vihar，周日（25日）上午5時半左右，她和家人相約在新德里火車站，準備乘火車旅遊，同行還有她已退休的父母、弟弟、妹妹，還有兩名子女。當時她父母與弟弟正在停車場泊車，而Sakshi就帶着兩個孩子，與妹妹先到火車站一號出口等候。

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當時火車站外地上有很多積水，他們踩在混凝土隔板上避免弄濕，有目擊意外的司機指，Sakshi在穿越火車站途中，為了避開地面積水，用手扶着電線杆，未料剛巧電線杆底部有裸露的電線漏電，釀成悲劇。

妹妹用皮帶將她拖離電源

Sakshi遭猛烈電擊時，胞妹和路人立即用木棍和皮帶合力將她拉走，救援過程差不多半小時，他們才將Sakshi拖離電源，可惜當時她已經失去知覺，最終送院後證實不治。

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死者家人對此事悲慟不已，他們指責政府疏忽導致意外發生，令Sakshi成為一生的遺憾，

這一切都非常悲慘！她非常愛她的孩子，意外發生時，她尖叫著讓孩子們遠離她。鐵路和當局的疏忽奪去了我們親人的生命。誰將為她的死承擔責任？有人會因此而受到懲罰嗎？

報道指出，死者Sakshi學歷高，除了任教於小學，亦是一名自由建築師，她有兩名分別7歲和9歲的孩子。她本來打算趁孩子放暑假，與父母及弟妹一家人旅行，他們的行程本來打算周日乘坐Vande Bharat快車，先去昌迪加爾，再到喜馬偕爾邦的山區旅行。惟天意弄人，一次開心的旅行卻成訣別，尤其兩個孩子親眼目睹母親突然被電死，弱小心靈必定留下不可磨滅的陰影。

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