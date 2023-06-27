【電眼影帝】梁朝偉賀61歲大壽罕有嘟嘲賣萌　偉仔不靠醫美凍齡獲網民讚

▲ 梁朝偉慶祝61歲生日。

影帝梁朝偉今日（6月27日）迎來61大壽，不愛熱鬧的偉仔近年生日只跟太太劉嘉玲和幾位密友慶祝，而劉嘉玲今日於社交平台分享兩張相片，當中她寫道：「生日快樂梁朝偉先生！」

照片所見，穿上今年大熱的花恤衫的梁朝偉捧著生日蛋糕，他更罕有地擺出嘟嘴的表情，原來影帝也有可愛一面。另外嘉玲分享一張夫婦合照，見到偉仔面色紅潤，氣色好好。

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▲ 梁朝偉迎來61歲生日。（取自instagram）

獲網民讚自然美

雖然61歲的梁朝偉有少許白頭髮和面部細紋，笑起來魚尾紋十分明顯，惟偉仔不在意這些「歲月的痕跡」。

難怪早前嘉玲晒出偉仔近照時，網民留言：「偉仔完全沒有做醫美 ，原汁原味的呈現歲月在他身上留下的美」

▲ 梁朝偉跟劉嘉玲晒合照放閃。（取自instagram）

生活作息規律

梁朝偉曾在訪談中透露，拍片過程很考驗體力，為了拍攝過程順利和避免抱病上陣，早於20年前已著重養生。

提到一天作息時間，偉仔表示不用拍戲的日子，通常早上6點就會起身做運動，運動兩小時後，整理一下再出門買食物，其後回家自煮午餐。

用完午膳後，梁朝偉會再出門做運動，如玩帆船、衝浪等水上活動，之後再回家看電影、看書，再食晚餐，影帝的生活十分規律！

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偉仔曾表示運動時不用多想別的事情，只需專注做運動，可能讓他放鬆心情，有著「冥想」的效果。

另外飲食習慣方面也十分健康，由於腸胃不好，偉仔平時吃得清淡，最愛吃是蕎麥麵、烚菜和沙律，跟朋友聚餐才會吃肉。

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