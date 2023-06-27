  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電眼影帝】梁朝偉賀61歲大壽罕有嘟嘲賣萌　偉仔不靠醫美凍齡獲網民讚

娛樂 13:35 2023/06/27

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

梁朝偉慶祝61歲生日。

影帝梁朝偉今日（6月27日）迎來61大壽，不愛熱鬧的偉仔近年生日只跟太太劉嘉玲和幾位密友慶祝，而劉嘉玲今日於社交平台分享兩張相片，當中她寫道：「生日快樂梁朝偉先生！」

照片所見，穿上今年大熱的花恤衫的梁朝偉捧著生日蛋糕，他更罕有地擺出嘟嘴的表情，原來影帝也有可愛一面。另外嘉玲分享一張夫婦合照，見到偉仔面色紅潤，氣色好好。

【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變　喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易

梁朝偉迎來61歲生日。（取自instagram）

獲網民讚自然美

雖然61歲的梁朝偉有少許白頭髮和面部細紋，笑起來魚尾紋十分明顯，惟偉仔不在意這些「歲月的痕跡」。

難怪早前嘉玲晒出偉仔近照時，網民留言：「偉仔完全沒有做醫美 ，原汁原味的呈現歲月在他身上留下的美」

梁朝偉跟劉嘉玲晒合照放閃。（取自instagram）

生活作息規律

梁朝偉曾在訪談中透露，拍片過程很考驗體力，為了拍攝過程順利和避免抱病上陣，早於20年前已著重養生。

提到一天作息時間，偉仔表示不用拍戲的日子，通常早上6點就會起身做運動，運動兩小時後，整理一下再出門買食物，其後回家自煮午餐。

用完午膳後，梁朝偉會再出門做運動，如玩帆船、衝浪等水上活動，之後再回家看電影、看書，再食晚餐，影帝的生活十分規律！

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【人生半山腰】梁朝偉入行40年拍節目作紀念　細訴拍戲辛酸含淚感謝神秘女子

偉仔曾表示運動時不用多想別的事情，只需專注做運動，可能讓他放鬆心情，有著「冥想」的效果。

另外飲食習慣方面也十分健康，由於腸胃不好，偉仔平時吃得清淡，最愛吃是蕎麥麵、烚菜和沙律，跟朋友聚餐才會吃肉。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新影片推介：黃智雯專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

 

相關文章

【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照
14:20 2022/09/18
【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照
【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐
14:07 2022/09/30
【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐
【凍齡男神】60歲梁朝偉最新相曝光再回春　養生20年沙律蕎麥麵做正餐
18:17 2022/10/27
【凍齡男神】60歲梁朝偉最新相曝光再回春　養生20年沙律蕎麥麵做正餐
【最型展昭】何家勁分享畫作內藏暗示　凍齡男神已封盤榮升人父
16:46 2022/11/13
【最型展昭】何家勁分享畫作內藏暗示　凍齡男神已封盤榮升人父

你可能感興趣

【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照
14:20 2022/09/18
【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照
【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐
14:07 2022/09/30
【不老男神】61歲劉德華凍齡6大秘訣　戒凍飲30年一款食物做早餐
【凍齡男神】60歲梁朝偉最新相曝光再回春　養生20年沙律蕎麥麵做正餐
18:17 2022/10/27
【凍齡男神】60歲梁朝偉最新相曝光再回春　養生20年沙律蕎麥麵做正餐
梁朝偉 劉嘉玲 娛樂人物職業 演員 凍齡 養生

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌