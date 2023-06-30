【絕世好爸】 戒說髒話收歛壞脾氣 黃澤鋒「黃大仙」上身用愛管教女兒

▲ 黃澤鋒為咗寶貝女，真係什麼都願意！

半百之年喜獲女兒的黃澤鋒，可愛女兒黃熙恩(小黃妃)快將4歲了，為了令女兒有個有愛又不愁生活的溫暖之家，澤鋒星期一至日都開工，基本上年中無休，為的就是多賺1蚊！再辛苦都不怕，回家看到女兒飛撲迎接，被女兒笑容融化的他更不介意連姓都改埋，他苦笑說：「我唔再姓黃，姓「蝦」，叫「蝦爹爹」！」

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苦爸爸的黃澤鋒，全棟大廈都知道太太Lillian是虎媽媽，教育女兒黃熙恩的重責當然落在太太手上，Lillian對女兒賞罰分明，女兒做對事會買零食讚賞，扭計時數3聲要乖乖安靜，而澤鋒則是女兒的「黃大仙」，

我係一個好人，我哋兩公婆會分開啲嘢嚟做，因為我真係冇咩時間對住佢，管教需要時間，坦白我真係需要搵食，由朝做到晚，相對媽媽對嘅時間多好多，tiger mother虎媽，我係黃大仙有求必應，所以佢改咗我姓，我唔再姓黃，姓「蝦」，叫「蝦爹爹」！

在旁的小黃妃，鬼馬地表示，「因為爹爹話我想要發脾氣就會錫我，佢擔心我發脾氣就會錫我囉！」澤鋒對女兒的「出氣袋」承諾，令女兒攞正牌發脾氣，

『你應承我㗎，我發脾氣你都錫我！』你想發炮鬧佢嘅時候，就冇得鬧…

爸爸做好人 媽媽做懷人

女兒未出世前，兩夫婦已有共識，爸爸做好人，媽媽做壞人，Lillian表示自己對女兒的時間比較多，所以一定要做惡嗰個，如果她又縱容小黃妃，女兒更加不受控，

我寧願係個惡嘅，到後尾爸爸返嚟，搵佢做出氣袋發洩，搵佢嗲，訴苦，點都好，都有個渠道，之後我哋私底下有啲咩傾，都容易話為，有個傾訴對象將佢自己啲嘢講出嚟。

小管家性格嘴刁刁

澤鋒無奈表示，媽媽鬧完女兒，她會將所有受的氣轉贈給他，找他發脾氣，加上女兒記性很好，爸爸未有將拖鞋放好，廁所板又未冚好，她會管家上身，「唔得㗎！下次唔准呀！」雖然被女兒每事管，但他沒有一絲嬲怒，反而全單接收，

佢好識鬧你㗎！你冇執嘢，佢記得㗎！邊時邊日冇執嘢，點解會咁㗎！你可唔可以唔好冇手尾，爹爹你做咗啲咩嚟？我冇佢乎㗎！

Lillian爆料指，有一次食完飯，冚餸的蓋擺放在側邊，她執剩了個蓋，女兒即說：「你睇吓你，又唔記得喇！』

我話係我唔記得，女兒即轉聲，好溫柔說，『媽媽，下次你要記得喇！唔好喇，知唔知呀？』

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兩種態度睇人嚟蝦

小黃妃對住父母兩個樣，澤鋒也同意指，女兒對住媽媽媽「好溫柔」，對住爸爸卻「好鬼惡」！他經常問女兒可否待他溫柔一點！

我係你爹爹，你可唔可以溫柔啲…你睇吓！你話佢反唔反斗？佢好反斗，佢係一個轉數幾快嘅小朋友，第一你自己要企理，你要有身教，唔好喺佢面前做唔好嘅嘢！

Lillian又指，女兒又會向老師投訴父母，所以他們做錯事，會立即認錯，並著女兒，「唔啱，你唔好學呀！」，

天使魔鬼鬥智鬥力

兩夫婦像天使與魔鬼，為了教育女兒，當然也會鬧意見，不過Lillian強調，大聲討論，不代表鬧交，而作為爸爸的澤鋒，當然心痛女兒被責備，

個女得3歲，仲細，阿媽對佢有要求，其實好嘅，自己另一角度睇係好囉！但我做老豆會心痛，佢人又的確幾聰明，3歲已經識得揸筷子，識得夾嘢，佢smart，不過調返轉頭，你唔教佢係浪費，如果佢好蠢就唔教啦！佢幾smart，你咪教吓佢，盡量俾多啲嘢佢學。

小黃妃天資聰穎，反應快，對答如流，對住爸爸可以說是「一啖砂糖一啖屎」，而澤鋒希望可以栽培女兒，造就她的將來，

唔知佢邊度學返嚟，佢係大人講嘢，所以我覺得可以俾多啲嘢佢學，都係好事嚟，點解佢係一個好反斗嘅小朋友，我3歲時一嚿飯嚟！依家啲3歲好精靈，對答如流，佢依家識得開門俾我，會遞拖鞋俾我，佢會話『爹爹辛苦喇！』但佢又會鬧我，所以佢喺爸爸眼中，其實佢樣樣都好嘅，只不過唔可以太縱容，係咪？

為了養家，澤鋒星期一做到星期日，不敢請假休息，他只是靠中間一段休息時間，或教游水的空檔回家見見女兒，

佢最近同我講，『爸爸，你可唔可以早啲返？可唔可以唔好咁遲返？可唔可以唔好去教人？』我解釋俾佢聽，我唔去教人，我邊度搵錢呢？我冇錢，點養你、養媽媽呢？我解釋完，佢又好啲喎！佢又好似好明嗰樣嘢！我收工有時都7、8點，都即刻飛返嚟，我所有時間除咗工作，我都係陪佢。

為女犧牲二人世界

有了小黃妃後，澤鋒和太太在生活及行為上出現巨大的轉變，為免女兒有樣學樣，髒話戒掉，飲食各方面都要以「女」行先，就連昔日接太太收工再撐枱腳都不行，

轉變大，以前兩公婆好輕鬆，佢想返工，我就會接放工，然後食飯，我嘅schedule係做自己嘢，未有佢之前，由朝到晚唔同時間教嘢，中途打俾太太，得閒同你食飯，唔得閒唔緊要，我就繼續教嘢，傍晚就收工接太太食埋嘢先返屋企，依家唔得啦！

Lillian則指，「依家佢為主啦！咩都睇佢頭！」嗜辣的他倆，每餐都要諗女兒食唔食得，辣？不用想吧！

有時唔知，嗌咗個魚香茄子，冇諗過辣，佢一食，『啊！』爆喊！即刻要嗌第二樣嘢，所以變咗所有嘢都係佢行先！變相我可以減肥，我食佢食淨嘅手尾，可以食少啲…

減少物質收歛脾氣

除了飲食習慣外，Lillian的購物慾都改變了，以前最鍾意網購買俾自己，現在買什麼都會先為女兒看，自己「求其著」就可以，

依家買咩都係佢嘅，我有時都會買啲認字，益智嘅玩具俾佢，都係佢為主，自己求其啦！着來着去都係嗰幾件，唔使咁複雜啦！

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黃氏夫婦，以身作則，為了女兒轉變極大，連壞脾氣也改掉，並鍛鍊出好EQ及忍耐力。Lillian坦承兩夫婦都是火爆的人， 間中也會跟女兒拗，爸爸又會令女兒生氣，最後由媽媽收拾殘局，

佢好易氹，「唔好嘈，過嚟攬吓！」，佢好渴求你攬佢一下，佢就會安靜，但有時大家條氣都唔順！

條氣幾唔順也好，小黃妃冧爆地嗌︰「爹爹、媽媽…」，相信乜火都冚熄，條氣順番晒啦！

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記者︰林碧洋