【男人心事】老公突性情暴躁逢周四飲醉酒　妻激動欲攤牌︰點解鬼鬼祟祟？

▲ 性格溫文的老公突然性情暴躁逢周四飲醉酒，令妻激動想攤牌質問對方。（《香港愛情故事》劇照）

昨天談及新婚夫婦關係告急，經常為瑣事起齟齬。本來性情溫文的夫丈突然變得暴躁易怒，太太更發現原本滴酒不沾的他，竟然瞞着她喝烈酒，並把一個個空酒瓶藏起來。

太太一臉苦澀，欲哭無淚，滿腦子都是疑問：「減壓有好多方法㗎，點解佢偏偏要飲酒喎，咁佢依家算唔算酗酒㗎？」

他有可能是當壓力壓得透不過氣時，以為可以嘗試一酒解千愁吧，慢慢就成為了依賴的習慣。根據太太的觀察，每逢星期四的晚上是最糟糕的，因為翌日星期五早晨，丈夫都要跟不咬弦的上司開重要會議，他想喝酒短暫逃避現實吧！

一星期平均一晚喝得醺醉該算不上是酗酒，但倘若情況繼續惡化，走下去就難說了。

「咁佢要飲酒咪飲囉，我陪佢飲都仲得，點解要鬼鬼祟祟喎？」太太有點激動。

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也許丈夫心底清楚這行為是相當窩囊丟臉的，他不想任何人知道，他仍着緊保存自己那乖乖仔的形象吧，太太也不適宜玩踢爆呢！

「我係佢老婆嚟㗎，佢有唔開心點解唔同我講喎！」她哽咽地說。

那心態跟小孩甚麼也不跟媽媽說是雷同的，跟你說了，你又幫不到我，無謂要太太擔心吧！再者，太太必然會意見多多，又或會迫他果斷決定甚麼，煩死了！讓我靜吓，可以嗎？

我勸太太冷靜應對，適當時機跟夫丈坦誠傾談，靜心聆聽丈夫的心事，須知道丈夫此刻最需要的不是判官，而是一個soulmate呢！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「Soulmate」。

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