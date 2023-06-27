【香港小姐x開心速遞】長腳蟹呂慧儀出海騷本錢　 穿比堅尼魅力依然【多圖】

曾奪《香港小姐2006》季軍的「長腳蟹」呂慧儀，近年憑《愛．回家之開心速遞》「熊若水」一角人氣爆升，Model出身的她雖則已年屆40歲，並是一子之母，但身型也未見大走樣，她在今日（6月27日）下午在社交平台公開自己出海玩的相，大方「派福利」！

【開心速遞】呂慧儀被指「人肉霸車位」放上網公審 「長腿蟹」解釋純屬誤會

哂驕人身材

長腳蟹在IG貼出自己與一眾朋友出海玩的相，部份靚相更由她的朋友親自操刀，盡現長腳蟹的招牌長腿、白滑肌膚，實在令人羨慕不已。

身穿桃紅色比堅尼上裝、黑色短褲的長腳蟹，獲網民大讚：「蟹蟹好fit呀」、「黃金比例，老幼咸宜，一個字，好正」、「流鼻血了」、「好索呀Konnie」、「Fit到呢」。

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單親媽媽

長腳蟹與黃文迪於2011年結婚，婚後一直恩愛，並於2015年誕下一子黃柏翹（蟹籽）。

不過，在2019年初，黃文迪卻被傳媒拍得在巴士中與女性互吻，令長腳蟹不得不公開二人其實早已離婚的消息。

新聞曝光後，長腳蟹即成為追訪焦點，更被問到眼濕濕，亦令各方好友很是擔心。但為母則強，為了兒子的生活，她很快便積極投入工作，靠兒子的陪伴走出離婚的傷痛。

▲ 呂慧儀與兒子（IG圖片）

拒絕第二春？

在2019年7月，有傳媒指呂慧儀和張景淳拍拖夜遊，長腳蟹回應時表示：「《愛回家》的演員全是兄弟姐妹，大家會互相關心和幫助。」

她並指跟張景淳是好拍檔，觀眾喜歡看她們此組合，固然開心，但她此刻以工作及小蟹籽為重，暫不會想談戀愛的事，其他事也不再回應了。

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