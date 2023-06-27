【#ME TOO】黑人陳建州明否認性騷擾大牙　周宜霈用18個字霸氣反擊

▲ 黑人發聲明否認性騷擾，並表示向大牙追究法律責任。

「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，曾為台灣組合「黑澀會美眉」隊長的台灣藝人周宜霈（大牙），今日（6月27日）在Facebook專頁發長文，詳述在11年前被所屬經理人公司老闆「黑人」陳建州性騷擾一事。

大牙指當時一同到香港錄製節目《18/22》，黑人進她酒店房間，甚至將她撲倒在床上，逼她發生關係。

▲ 大牙指當時與黑人一同到香港錄製節目《18/22》。

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【#ME TOO】大牙控訴被前老闆陳建州性騷擾 黑人：妳范范姐就很不愛這種事

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追究法律責任

對此，黑人透過律師發表聲明，指內容全然不實，更形容為「惡意栽贓」行為，並表示將追究相關法律責任。

聲明如下：

本律師聲明受當事人陳建州先生委任意旨辦理。關於周宜霈女士於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任 ，並嚴正聲明如次： 當事人絕對支持現今Metoo風氣，鼓勵受害人勇於為自己權益發聲，呼籲男女性均應保護不平等之對待，是有價值且正面的意義 ，但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為。 2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託 ，依法追究相關法律責任。

黑人發出聲明後，大牙透過經理人再反擊：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

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