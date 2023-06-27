【違例罰款】涉沙中綫紅磡站機房工程問題　禮頓認違《建築物條例》罰款4萬

▲ 涉沙中綫紅磡站機房工程問題，禮頓認違《建築物條例》罰款4萬。（資料圖片）

港鐵沙中線工程總承建商禮頓建築（亞洲）有限公司涉2017年間，未有於紅磡列車停放處機房內的鋼筋混凝土底板中使用及未有妥善扭上鋼筋連接器(Couple) ，遭屋宇署票控，禮頓早前否認控罪。案件原定今（27日）於九龍城裁判法院開審，控方修訂傳票指，禮頓嚴重偏離《建築物條例》批准的圖則，禮頓承認傳票控罪。裁判官判刑時指，被告作為總承建商，有社會責任在規定下完成工程，考慮到本案未有出現裂痕等重大失誤，亦未有人受傷或損失，判罰款4萬元。

被告為禮頓建築（亞洲）有限公司，原被票控身為註冊一般建築承建商准許或授權在進行工程時加入或使用任何物料，而該等物料並未按照根據《建築物條例》就該等物料所規定的方式而應用、使用或固定，違反《建築物條例》第40(2A)(a)(ii)條。

控方今修訂傳票為身為註冊一般建築承建商，嚴重偏離建築事務監督根據《建築物條例》批准的圖則所顯示的工程，違反《建築物條例》第40(2A)(b)(d)條。傳票指禮頓於2017年6月30日，身為沙田至中環線項目紅磡列車停放處建築工程的註冊一般建築承建商，直接涉及當中可變製冷劑流量系統(VRV)機房內的鋼筋混凝土底板工程，嚴重偏離建築事務監督根據《建築物條例》批准的圖則所顯示的工程。

被告今於承認修改傳票控罪，代表律師求情時指，涉案機房面積細小，僅約100平方米，情況涉及技術性問題，而涉案範圍事後亦已重新建築。代表律師續指，被告於香港服務多年，首次干犯有關控罪，冀法庭輕判。

裁判官判刑時指，本案涉及港鐵沙中綫工程，影響市民的日常生活，被告作為總承建商，有社會責任在規定下完成工程。裁判官同意本案涉及的範圍不大，雖然未有扭緊鋼筋連接器，但亦未有出現裂痕等重大失誤，考慮到案中未有人受傷，亦未有造成任何一方的損失，以罰款6萬元作量刑起點，考慮被告認罪後，判罰款4萬元。

案情指，禮頓於2015年7月起為港鐵沙中綫工程中，紅磡列車停放處的註冊建築承包商，當中包括可變製冷劑流量系統機房（下稱VRV機房）內的鋼筋混凝土底板工程，該底板面積為131.4平方米，厚度為0.5米。

及至2017年6月29日，港鐵工程主管檢查VRV機房後，發現有鋼筋連接器(Couple) 被用於連接底板上的鋼筋，主管亦發現相關鋼筋沒有完全扭入鋼筋連接器。

禮頓工程師於翌日邀請港鐵就VRV機房底板工程進行聯合檢查，港鐵代表隨後要求禮頓一方解決以上問題，惟VRV機房底板於同日稍後時間開始被灌入混凝土，港鐵代表遂再度拒絕接受是次工程，其後以電郵通知禮頓工程師。建築事務監督最終於2019年5月18日接獲港鐵投訴，並展開調查。

屋宇署總結構工程師就事件撰寫的專家報告指出， 就涉案的鋼筋連接器未有妥善扭上，故無法發揮其應有的效能，又指VRV機房的外部和內部都沒有結構裂縫、過度變形及沉降等，故認為鋼筋連接器未有妥善扭上不會影響VRV機房穩定性。

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記者：梁錦麟