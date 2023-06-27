【47人初選案】彭卓棋供稱為博選民支持而扮黃 《國安法》後毁政綱棄選舉語言

▲ 彭卓棋指不知「攬炒十步曲」倡議者，認為議員審視議案須合符公義。（資料圖片）

民主派初選案今（27日）續，被告彭卓棋續作供時指，為了在初選取得「最黃」的選民支持，在政綱用上大量激進的選舉語言。彭認為，若談創業或大灣區不會有任何勝算，甚至會立即被淘汰，承認裝得比真實「黃」，現時回想指選舉策略欠佳。彭指，《國安法》生效後已撕毁政綱，「選舉語言都唔要喇」。

被告彭卓棋第2天作供，彭提到在港島區首次協調會議上，戴耀廷提及用權否決預算案是《基本法》賦予的權力，司馬文表示反對，戴則回應指可用可不用，亦指「政府做得唔好就用喇，政府做得好就唔使用喇」，戴在會上沒提及無差別否決預算案。

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彭指，對於否決預算案的理解一直為「可用可不用」，又引述其政綱指需視乎議案是否合符公義，與「35+」無關，因立法會議員應秉行公義行事，「乜嘢立場都唔緊要」。

彭又指，參與初選前雖聽過「攬炒十步曲」幾個字，但不知倡議者及箇中內容，直至被捕後才看到戴的文章。

辯方隨後展示彭的競選單張草稿，寫有「共同協調人民奪權 齊上齊落對抗極權」。彭稱當時委托兼職員工草擬單張，「我一䁽到攬炒十步曲，我覺得關我咩事呢？」，遂告知員工「唔要嗰part」。

辯方另展示彭在初選提名表所附的政綱，包括「從一而終的抗爭派」及「重組警隊」等。彭表示，因意會到初選的目標選民「最黃的一群」，若談創業「相信唔會有任何機會」，因此政綱用了大量激進的選舉語言。彭今指，當時的選舉策略「唔係好好」。

法官李運騰質疑，彭昨日提到要擁抱大灣區機遇，但政綱用語卻似要惹起別人對中國反感，問彭為何有此轉變。彭解釋是選舉策略，想初選夠票一定要用選舉語言，「如果我仲講大灣區，應該即刻比人foul走咗」，承認裝作更「黃」。法官陳慶偉則指，民建聯亦有協調機制，也常提大灣區，問及彭為何不加入民建聯。彭表示，民建聯在當時選舉氣氛下會輸，自己亦非完全認同建制派。

彭指，直至2020年6月30日晚上、《國安法》生效前，他與團隊開會討論會否「中招」，惟眾人均不理解法例，最終決定撕毁所有政綱，「選舉語言都唔要喇」。彭指，他亦通知民主動力不會履行政綱，要求民動移除。

彭稱，其於《國安法》後派發的競選單張已撕去政綱，只剩下個人簡介，很多人問「點解你張嘢爛嘅？」，彭則回應已放棄政綱。

對於簽署本土派發起的「墨落無悔」聲明，彭指他當時沒細閱內容，但認為不簽便會「俾人夾」。惟彭指，即使當時有細閱亦會簽署，因為聲明是「鬥黃嘅書」。彭強調其初心是按公義行事，自己在區議會常與跨黨派合作，「政治係要溝通，但選舉係要勾起人哋情感」。

聆訊明（28日）續。

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記者：陳曉欣