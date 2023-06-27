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【47人初選案】彭卓棋指不知「攬炒十步曲」倡議者　認為議員審視議案須合符公義

社會 13:56 2023/06/27

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彭卓棋指不知「攬炒十步曲」倡議者，認為議員審視議案須合符公義。（資料圖片）

民主派初選案今（27日）續，被告彭卓棋續作供稱，戴耀廷在首次協調會議上稱否決預算案是《基本法》賦予的權力，可用可不用。彭指，他會視乎議案是否合符公義，而立法會議員應秉行公義行事，「乜嘢立場都唔緊要」。彭又指，參與初選前雖聽過「攬炒十步曲」幾個字，但不知倡議者及箇中內容。

被告彭卓棋第2天作供，彭提到在港島區首次協調會議上，戴耀廷提及用權否決預算案是《基本法》賦予的權力，司馬文表示反對，戴則回應指可用可不用，亦指「政府做得唔好就用喇，政府做得好就唔使用喇」，戴在會上沒提及無差別否決預算案。

彭指，對於否決預算案的理解一直為「可用可不用」，又引述其政綱指需視乎議案是否合符公義，與「35+」無關，因立法會議員應秉行公義行事，「乜嘢立場都唔緊要」。

彭又指，參與初選前雖聽過「攬炒十步曲」幾個字，但不知倡議者及箇中內容，直至被捕後才看到戴的文章。

辯方隨後展示彭的競選單張草稿，寫有「共同協調人民奪權 齊上齊落對抗極權」。彭稱當時委托兼職員工草擬單張，「我一䁽到攬炒十步曲，我覺得關我咩事呢？」，遂告知員工「唔要嗰part」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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