【夫妻收入】丈夫拒上繳人工建議開聯名戶口　人妻公審反遭網民圍攻

▲ 丈夫拒上繳人工，建議開聯名戶口，人妻公審反遭網民圍攻。（《多功能老婆》劇照）

夫妻收入支出應如何分配？近日台灣一名人妻在社交平台訴苦，丈夫拒絕將人工全部上繳給她，反建議開設聯名戶口。她認為婚後應由妻子管理財產，有感丈夫對她不信任，卻惹來網民的反對聲音。

丈夫提出各管各的錢

該名人妻於「匿名公社」發帖，提出「結婚後男生不是應該都會將存款和薪水主動繳交給老婆保管嗎？」她指這樣男方有個人花費，需要用錢時再跟太太拿錢就可以了。不過，她分享自己丈夫並非如此︰

老公覺得自己的錢各自管理，要開一個共同帳戶，兩人每月固定將一部分的薪水放進去，平常一起的花費就從共同帳戶裡扣。

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人妻覺得丈夫不敢把錢交給她管，大呻「好像不信任我」、「都是夫妻了還這樣提防」，或許怕錢放在她那裡會怎麼樣。她表明不會亂用錢，埋怨丈夫的身份證、印章等都不給她保管，她問網民夫妻間如何處理財政。

網民︰你的錢給他管？

帖文引起網民熱議，不少人反對她這種由妻子操控收入的想法，反問她「那你的錢要不要給他管？」、「為什麼一定要給老婆管？難道是不信任老公？」、「老公的錢不是你的，憑什麼要交給你？」。

有網民認為夫妻財政獨立較好，萬一任何一方出事，家庭經濟收入也有保障。網民建議，「錢各管各的，一方錢多出一點，一方家事小孩多分擔一些」、「金錢獨立不好嗎？家庭小孩共同打理撫養」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳