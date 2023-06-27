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【愛國主義教育法】李慧琼：愛國主義不受地域、制度限制    料不加入附件三

政治 14:34 2023/06/27

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李慧琼表示，過去、現在、將來香港都有責任，推行愛國主義教育。（資料圖片）

人大常委會一連三日在北京召開會議，議程包括審議《愛國主義教育法(草案)》。當中提及會對包括港澳台同胞等，不同群體愛國主義教育，作出針對性規定。全國人大常委李慧琼表示，愛國主義不會因為地域，或實施任何制度而有任何限制，又指據其了解，法例不會放到《基本法》附件三以全國性法律形式在港實施。

李慧琼今日回應有關草案。（視訊採訪截圖）

李慧琼今日回應有關草案，指草案的第22條與香港有關，內容提及，國家會採取措施，開展歷史文化教育和國情教育，增強港澳台同胞對國家及中華優秀傳統文化的認同，自覺維護國家統一及民族團結。

她表示，過去、現在、將來香港都有責任，推行愛國主義教育。香港作為一國兩制特別行政區，政府要以一套相適應的方法考慮如何推行愛國主義教育，她強調，最重要是有效推行。

至於具體用什麼方法，或是否立法，李慧琼指，據自己了解，法例不會放到《基本法》附件三以全國性法律形式在港實施，認為有關議題未必需要立法，但如何有效推行，是特區政府應該思考的問題，但相信港府會在有關方面做得更好。

另外，她亦建議，可在不影響軍營運作下，有序開放香港昂船洲軍營的駐港部隊展覽中心；同時，建立抗戰歷史紀念館、中國共產黨展覽館，作愛國主義教育。

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記者：趙居逸

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