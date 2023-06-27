【起底】女子遭男友前女友起底　39歲女子被捕

▲ 女子遭男友前女友起底，39歲女子被捕。（貨料圖片）

私隱專員公署今日（27日）在九龍區拘捕一名39歲中國籍女子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

調查顯示，事主於2022年8月開始與一名男子交往，被捕人士為該男子的前女友。2022年8月至2023年5月期間，有人在一個社交媒體平台3個不同的群組先後發布了合共4條包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。事主被披露的個人資料包括中文姓名、英文姓氏及別名、年齡、手提電話號碼、家庭狀況及相片。

被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不應因為私人恩怨而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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記者：黃穎津