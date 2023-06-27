【教師短缺】9成教大PGDE學生畢業前已獲聘用　平均起薪達35,259元創歷年新高

▲ 教育大學今（27日）公布最新的畢業生就業數據，指近9成修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生，在畢業前已找到教職。（資料圖片）

近年，教師流失情況嚴重，教育大學今（27日）公布最新的畢業生就業數據，指近9成修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生，在畢業前已找到教學工作，按年升近2成；平均起薪點則為35,259元，較往年上升8個百分點，創歷年新高。

教大學生事務處於2022年，就畢業生就業情況進行調查，訪問601名畢業生（回應率爲91.5%），包括460名全日制教育榮譽學士課程畢業生，及141名學位教師教育文憑課程的應屆畢業生 ，評估修讀全日制課程畢業生的就業情況。

調查顯示，教大教育畢業生在畢業前找到教學工作的比例大幅上升，近9成修讀PGDE的畢業生，在畢業前已找到教學工作，較去年的7成，按年升近2成；及逾8成修讀教育榮譽學士課程的畢業生，在畢業前已獲教職，較去年的74.3%升近7個百分點；因此，校方形容「反映學界在招聘方面，較之前更積極進取」。

同時，95.4%就讀教育榮譽學士的受訪者，在畢業後3個月內成功獲聘或選擇繼續進修，平均起薪點為港幣33,516元，較去年的31,383元上升近7個百分點；修讀PGDE的畢業生中，亦有96.5%獲聘或繼續進修，平均起薪點為港幣35,259元，較往年的32,633元上升8個百分點，兩者的起薪點均創歷年新高。

教大學生事務處處長甄玉媚表示，近年因人才流動，出現教師空缺，學界在招聘時更見殷切，而是次就業調查顯示教大畢業生深受教育界歡迎。為應對學界的最新發展及需要，她更指教大特別在本科課程加入創新教學及資訊科技等新元素，令學生可以在專業及知識等層面，作全方位的裝備；因此，她認為只要學生努力裝備，認清目標，定能一展抱負，發揮所長，感對未來人口變化對就業市場的影響。

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責任編輯：梁凱婷