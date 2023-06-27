【串謀詐騙】廉署揭首宗詐騙百分百擔保特惠貸款案　6中小企負責人涉造假呃1,900萬元

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發6名中小企董事或經營者涉嫌串謀他人虛報公司營業額和僱員薪酬，詐騙一間銀行向該6間中小企批出「百分百擔保特惠貸款」共約1,900萬元，昨日(26日)分案起訴6人。各被告已獲廉署准予保釋，明日(28日)在東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。



6名被告年齡介乎44歲至64歲，各被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。他們分別為Candice Yan & Co.經營者殷海虹；龍運汽車大中華有限公司董事兼股東馮錦輝；浩麟通信網絡有限公司董事兼股東譚瑞群；Hongkong Precreate Trading Co., Limited董事黃展輝；圓力開鎖服務中心經營者黃迦南，以及喜洋國際有限公司董事兼股東胡挺。



香港按證保險有限公司於2020年4月，在中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」，就貸款機構向中小企批出的貸款，由政府提供全數擔保，以緩解中小企在新型冠狀病毒疫情下的現金流壓力。



案發時，「百分百擔保特惠貸款」的最高貸款額為中小企六個月的僱員薪金及租金開支總和，以400萬元為上限。合資格申請的中小企必須符合特定要求，包括於2019年年底前已經在港營業最少3個月，以及自2020年2月起的營業額較2019年的任何一個季度的平均每月營業額下跌至少3成。申請企業須向貸款機構提交相關證明文件。



渣打銀行(香港)有限公司為其中一間參與計劃的貸款機構，在確認接獲的申請符合資格後，會將申請轉交按證保險公司作最終覆核及批出擔保。6名被告涉嫌於2020年4月至9月期間，各自串謀其他人士詐騙渣打銀行，不誠實地偽稱就「百分百擔保特惠貸款」申請所提交的公司營業額和僱員薪酬證明文件均屬真確無誤，誘使和致使渣打銀行向該六間中小企批出六筆貸款共約1,900萬元，每筆由逾100萬元至400萬元不等。



廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現相關證明文件均屬虛假，部分涉案中小企並拖欠還款。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。

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