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【偷運人蛇】警香港西面水域截可疑船隻　搗偷運人蛇集團拘12人

社會 15:17 2023/06/27

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

警方搗破偷運人蛇集團。（曾秋文攝）

警方搗破偷運人蛇集團，水警與新界北重案組昨日（26日）展開聯合行動，針對經水路偷運人蛇來港，共拘捕12人，檢獲偷運人蛇的快艇和一輛七人車。

水警總區（刑事）署理警司潘以靖表示，水警總區聯同新界北總區重案組人員展開代號「萬箭」聯合反偷渡行動，分別在屯門天水圍多處陸上和水上位置進行埋伏。至早上6時許發現一艘可疑船隻進入香港西面水域，並駛向后海灣，時速超過30海浬，隨即通知各觀察點留意船隻的動向，同時發現該艘船隻裝有一副舷外機和有頂蓬的快艇，船上載有6人，正駛入下白泥一條河內。

在附近埋伏的船隊和陸上隊伍隨即被指派到場進行搜查，期間在淺灘發現該艘快艇，艇上已沒有人，經追查下在淺灘旁一間村屋中發現6人，包括一名內地男子、2名越南男子和3名越南女子（31至49歲），遂將6人拘捕。另外拘捕岸上一名七人車司機、3名集團主腦和另外3人。

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記者：曾秋文

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