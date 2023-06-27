【防曬護理】陰天出遊5小時無搽防曬　21歲女曬傷全面腫脹如豬頭

▲ 陰天出遊5小時無搽防曬，21歲女曬傷全面腫脹如豬頭。

夏天陽光猛烈，出門時切記塗防曬。美國一名女子到海灘度假時忘記塗抹防曬產品，5小時後竟發現臉部嚴重腫脹，面目全非。

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綜合外媒報道，21歲的貝拉（Bela Chatwin）5年前與家人到聖地牙哥度假，由於當時是陰天，氣溫只有攝氏18至22度，因此她出門時沒有塗抹防曬霜。

結果，她在海灘上睡著，5小時後醒來，發現臉部嚴重腫脹，幾乎無法睜開眼睛。

有陌生人走來問我怎麼了，我的妹妹甚至認不出我。

▲ 臉部嚴重腫脹。（網上圖片）

翌日，貝拉全臉變得通紅，更出現水泡，她後來求診檢查，醫生指她嚴重曬傷，出現「太陽中毒」（Sun Poisoning），這是一種由紫外線引起的皮膚炎。她獲處方類固醇藥膏，使用3周後，臉部才恢復正常。

自此以後，貝拉相當注重防曬護理。她又用自身的經歷提醒大家，無論天氣如何，出門時也應塗抹防曬。

曬傷可用蘆薈凝膠舒緩

曬傷後應如何處理？皮膚科專科醫生林嘉雯曾指出，曬傷的原理是皮膚過度接觸紫外線，令早期皮膚血管擴張，引致血流量增加，血管內皮細胞被活化，形成「曬傷細胞」及釋放更多發炎因子。

在暴曬後的3至6小時，皮膚會變得紅腫、刺痛及發熱，嚴重的話可能會出現水泡。紅腫熱痛通常會在3到7天內消退，有些會在4到7天開始脫皮和發現皮膚變深色，如有水泡則在7到10天內癒合。

她建議巿民可用含有蘆薈成份的蘆薈凝膠舒緩紅腫痛症狀，蘆薈當中透明的蘆薈膠，有輕微消炎殺菌作用，但要留意的是，不建議使用新鮮蘆薈外敷曬傷的皮膚，因為蘆薈皮及汁液帶有刺激性。

不建議燙火膏或敷面膜等偏方

坊間有些偏方如塗上燙火膏或敷面膜，林醫生亦不建議。她解釋，燙火膏有殺菌作用，但是曬傷本身並不是細菌感染問題。另外有些人會塗上帶清涼感覺的止癢消炎藥膏，但清涼感覺是因薄荷等成份刺激，實際上並不能降溫。

要舒緩並修復曬傷的皮膚，最簡單就是利用冷敷，使用冰袋或者浸冷水浴都有效。

至於敷面膜，她認為甚至有機會令問題惡化，因為曬傷的皮膚很敏感，容易受刺激，面膜當中的成分參差，有機會令問題惡化。

忽略防曬可致皮膚癌

扮演「狼人」成名的54歲荷里活影星曉治積曼（Hugh Jackman）日前透露自己皮膚癌疑似復發，惟目前仍等待化驗結果。他表示，自己之所以患上皮膚癌，是因為自己早年在戶外長曬太陽，不做好防曬所致，呼籲粉絲及網民記得使用防曬產品。

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責任編輯：羅嘉欣